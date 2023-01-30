Рецептурные лекарства будут оплачиваться государством для всех граждан Украины, независимо от их возраста, которые не застрахованы и зарегистрированы в системе MIGRIS. Eurovaistinė сообщает, что украинцы смогут приобрести рецептурные лекарства в любой аптеке.
Глава по коммуникации Eurovaistinė Роланда Липнявичюте утверждает, что сеть аптек уже готова к выдаче рецептурных препаратов украинцам в соответствии с новым порядком.
Граждане Украины, которые приходят в аптеку за рецептурными лекарствами, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и/или свидетельство о регистрации иностранца, а также предоставить номер ESI. Если за рецептурным препаратом пациента обращается другое лицо, то оно должно сообщить фармацевту личный код иностранца (если он есть у иностранца), имя и фамилию и номер ESI, говорится в сообщении.
Представитель Eurovaistinė напоминает, что и гражданам Украины, и гражданам Литвы при покупке рецептурных препаратов важно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Авиакомпания Ryanair упраздняет два маршрута из Вильнюса, это скажется на ценах
27 января вечером появилась информация о том, что...
Границу с Литвой пересекло огромное количество россиян, но объяснение простое
В Вильнюсе можно увидеть много автомобилей с...
Гарантийные поставки электричества дешевеют, не потребуется даже компенсация
В феврале гарантийные поставки электричества в Литве...
Эфир Delfi: литовская скромность и учеба в Йеле — почему американцы больше читают и емко пишут?
Литва собирает деньги на радары Украине, обстрел...
Хакеры взломали серверы Литовского национального музея изобразительного искусства
Директор Литовского национального музея...