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Перед регистрацией на прививку от COVID-19 ухаживающие за инвалидами вильнюсцы должны записаться в специальный список, заполнив анкету.
Skiepijimas Vilniuje
Skiepijimas Vilniuje
© Saulius Žiūra

Представитель мэра Вильнюса Каролис Вайткявичюс сказал, что муниципалитет не получает информацию о том, кто из жителей попадает в эту группу, поэтому желающие должны заполнить специальную анкету.

"Привиться могут все, кто ухаживает за тяжело больным членом семьи или несовершеннолетним ребенком-инвалидом, однако мы должны проверить данные, точно ли этот человек присматривает за нуждающимся в помощи", – сказал он.

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По словам Вайткявичюса, после проверки информации люди смогут записаться на прививку.

Анкету можно найти по адресу: https://bit.ly/3rXKB4g

Записать на привику: https://vilnius-vac.myhybridlab.com/selfregister/vaccine

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