Удивлены даже опытные грибники: такого не видели за всю свою жизнь

"Девушки в Дзукии остались без грибов и без ягод. Засуха уничтожила почти все небольшие растения в лесу", – сказала журналистка LNK.

Альгимантас из Барчай сказал, что такого плохого урожая грибов не видел ни разу за всю свою жизнь, за полдня он не набрал и половины корзины.

"20 июля на дворе, а я еще не ел грибов вдосталь. Их нет", – рассказал Альгимантас Дашкявичюс.

Варенских грибников спасает только то, что они знают грибные места.

Скупщики также сидят без работы. Если раньше скупали до тонны грибов в день, то сейчас - около нескольких сотен лисичек.

"Рыночные торговцы сердятся, потому что мы не можем дать им столько грибов на продажу, сколько надо. Все скупленное идет в крупные рестораны, там раздаем поварам по 3-5 кг", – сказал Марюс Юшкявичюс, глава скупки M and K.

Ассоциация лесных грибов и ягод этот год называет антирекордным.