25 июля 2023 г. 07:17

Удивлены даже опытные грибники: такого не видели за всю свою жизнь

 
ru.DELFI.lt
Pirmosios šių metų voveraitės, nuotr. iš asmeninio archyvo
Pirmosios šių metų voveraitės, nuotr. iš asmeninio archyvo

В этом году в дзукийских лесах грибов практически нет. Где-нигде есть одна-две лисички, боровиков нет вообще, пишет LNK.

"Девушки в Дзукии остались без грибов и без ягод. Засуха уничтожила почти все небольшие растения в лесу", – сказала журналистка LNK.

Альгимантас из Барчай сказал, что такого плохого урожая грибов не видел ни разу за всю свою жизнь, за полдня он не набрал и половины корзины.

"20 июля на дворе, а я еще не ел грибов вдосталь. Их нет", – рассказал Альгимантас Дашкявичюс.

Варенских грибников спасает только то, что они знают грибные места.

Скупщики также сидят без работы. Если раньше скупали до тонны грибов в день, то сейчас - около нескольких сотен лисичек.

"Рыночные торговцы сердятся, потому что мы не можем дать им столько грибов на продажу, сколько надо. Все скупленное идет в крупные рестораны, там раздаем поварам по 3-5 кг", – сказал Марюс Юшкявичюс, глава скупки M and K.

Ассоциация лесных грибов и ягод этот год называет антирекордным.

Однако даже если грибов было бы больше, специалисты сомневаются в том, что их стоит продавать - цены невысокие. В Варене лисички сначала скупали по 8 евро, сейчас 7 евро, но уже снижается цена до 6. Если пойдут дожди, цена упадет, потому что грибы станут тяжелее.

"Приходит человек с ведерком, посмотрит на цену и несет грибы домой", – сказал Юшкявиюс.

Миколог Йонас Каспаравичюс заметил, что недостаточно, чтобы один раз прошел дождь, грибы после этого не начнут расти массово. Может, они "чувствуют", что засуха продолжается.

В этом году никому не придется хвастаться полными корзинами грибов. Набрать их будет непросто даже тем, кто хорошо знает лес.

Переработчики говорят, что у них нет выбора - придется покупать грибы в Беларуси и России.

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