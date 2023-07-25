Удивлены даже опытные грибники: такого не видели за всю свою жизнь

"Девушки в Дзукии остались без грибов и без ягод. Засуха уничтожила почти все небольшие растения в лесу", – сказала журналистка LNK.
Альгимантас из Барчай сказал, что такого плохого урожая грибов не видел ни разу за всю свою жизнь, за полдня он не набрал и половины корзины.
"20 июля на дворе, а я еще не ел грибов вдосталь. Их нет", – рассказал Альгимантас Дашкявичюс.
Варенских грибников спасает только то, что они знают грибные места.
Скупщики также сидят без работы. Если раньше скупали до тонны грибов в день, то сейчас - около нескольких сотен лисичек.
"Рыночные торговцы сердятся, потому что мы не можем дать им столько грибов на продажу, сколько надо. Все скупленное идет в крупные рестораны, там раздаем поварам по 3-5 кг", – сказал Марюс Юшкявичюс, глава скупки M and K.
Ассоциация лесных грибов и ягод этот год называет антирекордным.
Однако даже если грибов было бы больше, специалисты сомневаются в том, что их стоит продавать - цены невысокие. В Варене лисички сначала скупали по 8 евро, сейчас 7 евро, но уже снижается цена до 6. Если пойдут дожди, цена упадет, потому что грибы станут тяжелее.
"Приходит человек с ведерком, посмотрит на цену и несет грибы домой", – сказал Юшкявиюс.
Миколог Йонас Каспаравичюс заметил, что недостаточно, чтобы один раз прошел дождь, грибы после этого не начнут расти массово. Может, они "чувствуют", что засуха продолжается.
В этом году никому не придется хвастаться полными корзинами грибов. Набрать их будет непросто даже тем, кто хорошо знает лес.
Переработчики говорят, что у них нет выбора - придется покупать грибы в Беларуси и России.