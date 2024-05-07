Учения продолжаются: военных уже можно увидеть и в Вильнюсе

Во вторник журналист Delfi зафиксировал военных у здания Вильнюсского муниципалитета.

Во вторник с 22 ч. до 5 ч. в среду Литовская армия будет проводить учения, в некоторых районах будет введен комендантский час. Сообщается, что жители особых неудобств не почувствуют, однако все же появятся реальные контрольные пункты, на которых будут дежурить полицейские и работники комендатуры. На этих пунктах будут останавливать автомобили. Не исключено, что могут останавливать прохожих и проверять у них документы.

Литовская армия уже сообщала, что учения с введением комендантского часа будут проходить в столичных микрорайонах Виршулишкес и Аукштеи Панеряй и в каунасском Палемонасе. Сотрудники комендатур вместе с полицейскими будут контролировать территории, охранять объекты, проверять транспорт.