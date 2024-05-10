Ученики каунасской гимназии устроили акцию протеста из-за встречи с кандидатом в президенты

Представители гимназии сказали, что Вайткус с детьми не общался бы.

Представители администрации гимназии сказали, что приезд Вайткуса в гимназию был официальным. Зал был взят в аренду через официальную систему, ею могут пользоваться все желающие. По их словам, руководство никак не может отозвать такое мероприятие.

Правда, позже появились фото, на которых было видно, что эти плакаты пытались убрать, вероятно, работники хотели сделать это до приезда кандидата.

"Почему вы здесь, а не на параде по случаю Дня победы, Вайткус? Крым – Руzzкий, Вильнюс – польский? Каковы на вкус булочки путьки?" – можно было прочитать на плакатах.

Читатель портала информировала, что ученики развесили плакаты, на которых красным было написаны вопросы, адресованные Вайткусу.

В четверг вечером читатель портала сообщила, что встреча, несмотря на протест школьников, состоялась.

"Все состоялось. Дети подготовили разные плакаты, а эти плакаты были сорваны, встреча состоялась. Дети еще сделали так, чтобы на стене было освещение в цветах украинского флага, его отключить не сумели, поэтому встреча Вайткуса с избирателями прошла на сине-желтом фоне", – писала читатель.

Позже портал получил письмо одного ученика гимназии. Ниже приводится его текст.

"Дополнение к встрече с Вайткусом в гимназии им. Йонаса Басанавичюса. Я ученик этой школы, участвовал в организации протеста, в зале я задавал вопросы кандидату. Коротко говорил с ним и около гимназии, когда он приехал.