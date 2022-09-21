Учебный центр для судей: на берегу озера с баней, бассейном и боулингом

Баня и бассейн, фурако, боулинг – это лишь часть услуг, которые предоставляют гостям центра. Эти услуги предоставляет не бизнес, а госучреждение. Но обо всем по порядку.

Учебный центр Национальной администрации судов находится в Молетском районе, в деревне Санклодишкес. На участке площадью 0.4569 га стоит здание центра площадью – 1699.01 кв. м. В 2006 г. его реконструировали.

На сайте Национальной администрации судов сказано, что учебный центр основан в 2007 г. До 2011 г. учреждение подчинялось Минюсту, а с 1 октября 2011 г. права на него были переданы Национальной администрации судов.

Центр отвечает за обучение судей, председателей судов, других работников судов. Он проводит обучение по разработанным программам, планам, графикам, организует курсы повышения квалификации.

Возглавляет Учебный центр Эрвинас Баубинас. На сайте указаны его контакты, контакты завхоза и контакты, по которым можно заказать это место для отдыха. Одноместный номер осенью стоит 28, двухместный – 39, а трехместный – 55 евро. Летом и зимой цены немного ниже. Аренда конференц-зала стоит 150 евро в день, учебного зала – 65 евро. Баня и бассейн - первый час 30 евро, дальше по 15 евро за каждый час. Одна дорожка боулинга стоит 10 евро в час. Фурако - 55 евро в день.

Delfi попросил Национальную администрацию судов указать, как используют это здание. Какое количество помещений сдает для отдыха?

Представитель Национальной администрации судов Рута Андрюшкайте сказала, что в центре 52 койки. Арендовать номера могут все желающие. Основная деятельность центра - обучение персонала и работников судов и других учреждений. В номерах могут жить участники курсов. Когда курсы не проводят, все желающие могут арендовать эти номера.

На вопрос, сколько стоит содержание такого центра в год, Андрюшкайте сказала, что в 2022 г. на его содержание из бюджета выделено 233 000 евро.

На вопрос, не планируют ли отказаться от такого центра, а вместо него на время проведения курсов арендовать помещение, Андрюшкайте ответила, что от центра отказываться не планируют.

"В Учебном центре каждый год (по данным за 2018 и 2019 гг, потому что в 2020–2021 гг из-за карантина не все курсы состоялись) в среднем обучение проходят 1500 человек. Пока здание не нуждается в серьезных инвестициях, использовать его для проведения курсов рациональнее, чем арендовать помещения", - сказала она.

Государство побуждает учреждения передавать недвижимость Имущественному банку, если она не нужна для организации прямой деятельности. Банк может сдать такое имущество в аренду или продать. Однако Андрюшкайте повторила, что это имущество никому передавать не планируют.

Delfi обратился в Минюст, курирующий деятельность Национальной администрации судов. Попросил прокомментировать, действительно ли это учреждение нуждается в подобной недвижимости. Советник министра Паулюс Жеймис не взялся оценить этот вопрос. По его словам, суды независимы, поэтому министерство не может вмешиваться в вопрос их имущества.

Delfi выяснил, что немалая часть образовательных учреждений располагает недвижимым имуществом на Куршской косе. В таком месте есть имущество у университетов и коллегий, профтехучилищ, учебных центров, которые обеспечивают более дешевый отдых своим работникам или сдают в аренду другим желающим.

Экономист Марюс Дубниковас сказал Delfi, что это архаичное наследие.

Он считает, что если бы такое имущество облагалось налогами, то тогда госучреждения сами были бы заинтересованы в отказе от него. Дубниковас считает, что для этого и необходим налог на недвижимость.

"Для начала государственное имущество должно облагаться такими же налогами, как и имущество частных компаний. Государственные учреждения держат недвижимость, словно охраняя ее от общества или кого-то еще. Это имущество за семью печатями. Налоги платить за такое имущество им не надо. И это касается широкого спектра: речь идет не только о сфере образования. Все намного шире. Такого имущества, наверное, не должно быть, если оно не используется для непосредственной деятельности. Если есть какая-то недвижимость, то за нее надо платить налоги. Это заставило бы учреждения думать о целесообразности владения недвижимостью", - сказал Дубниковас.