Он поблагодарил собравшихся за активность. "Благодарим вас за вашу активность, вы показали, что литовцы - активный народ. Вы показали, что можете защищать свое мнение, умеете показать, что позицию властей вы не одобряете. Вы не молчите, вы говорите. Спасибо вам за активность", – сказал Мачюлис.

Его слова сорвали аплодисменты.

"В Литве много тем, мнение по которым расходится. Мы должны быть максимально едиными, должны слышать такие позиции, быть единым народом, одной Литвой. Но есть немало признаков беспокойства в связи с тем, что сейчас происходит в Литве. Я хочу напомнить о возможностях проведения референдумов", – сказал советник Науседы.

Он напомнил, что в четверг правительство зарегистрировало закон о референдуме.

"Если парламент не успеет принять этот закон до июля, вы, я и другие граждане Литвы лишатся своего гражданского права на референдум", – сказал Мачюлис.

Он заметил, что некоторые политики говорят - не надо спрашивать мнения народа, вслед за этим собравшиеся стали скандировать "позор".

"Надо спрашивать мнение. Или на референдуме, или через опросы, или еще какими-то возможными способами в ходе общения с гражданами Литвы, это обязательно надо делать. Мы не можем бояться иных мнений, даже если они разные", - сказал Мачюлис.

Он передал собравшимся "искренние приветствия от президента Гитанаса Науседы".

"Он сам сегодня не может выйти к вам, он участвует в удаленном заседании перед Советом ЕС. Вы, наверное, знаете, что некоторые политики и президента пытаются вытеснить из Совета ЕС", – сказал Мачюлис.

После этого собравшиеся проскандировали: "Не допустим".

"Несмотря на то, что кое-кто пытается его вытеснить, это то же другое мнение, к которому надо прислушаться. Но, как и каждый из вас, я верю в демократические ценности, Конституцию, гражданственность. Верю, что мы вместе будем бороться за то, чтобы Литва была одним единым народом", – завершил свое выступление Мачюлис.

Собравшиеся скандировали "спасибо", а один из участников протеста сказал, что надо благодарить президента, который говорил устами Мачюлиса.

Акция протеста началась во вторник, тогда в ней участвовали 300-400 человек.

Поскольку муниципалитет не выдал разрешение на этот митинг, поскольку оценил его как политическое мероприятие, люди держались группами по 15 человек.

В среду сотрудники третьего комиссариата Вильнюсской полиции начали расследование в связи с разжиганием розни на национальной, расовой, этнической, религиозной и др. почве и надругательство над символами государства.

К зданию правительства во вторник пришел человек с государственным флагом, на котором была надпись, возможно, разжигающая рознь. Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию на допрос, проводят другие процессуальные действия.

Согласно УК ЛР за такие правонарушения полагается наказание - штраф, арест, ограничение свободы или тюремное заключение на срок до двух лет. Расследование контролирует Вильнюсская участковая прокуратура.

Во вторник в акции участвовали около 50 человек.

Полицейские третьего Вильнюсского комиссариата полиции, оценив полученные за вторник данные, начали расследование в связи с нарушением закона о собраниях. По закону за такое нарушение грозит штраф в размере 140-600 евро. Расследование начато в связи с тем, что собравшиеся не соблюдали требования - собирались в группы больше чем по 15 человек, а для таких собраний нужно разрешение муниципалитета. Днем полиция предупредила участников и организаторов митинга, что они должны выполнять требования, однако в конце для стражи порядка констатировали, что участники акции требования не соблюдали.

Цель митинга - напоминание о требованиях, высказанных в парке Вингис 15 мая – не принимать закон о партнерстве, не обсуждать ратификацию Стамбульской конвенции. Кроме того, у премьер-министра Ингриды Шимоните требовали уволить министра юстиции Эвелину Добровольскую, министра здравоохранения Арунаса Дулькиса и министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

"Большой марш в защиту семей" состоялся 15 мая в парке Вингис, в нем участвовало около 10 000 человек.