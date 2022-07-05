"Происшествие это потрясло и специалистов по защите прав детей и все общество. Сейчас полиция расследует обстоятельства происшествия, мы оказываем ей поддержку. Помощь оказывают семье подозреваемой девушки. Погибшая жила в доме опеки", – сказала представитель пресс-службы ГСЗПД Силва Шимкявичене.

От имени службы она выражает соболезнования близким покойной. В ближайшее время им также предложат помощь.

"Служба защиты прав детей ответственно оценивает ситуацию каждого ребенка, каждой семьи и старается помочь, предоставляя необходимую социальную и психологическую помощь, давая советы, где можно получить помощь. Мы призываем людей сообщать о любых случаях нарушения прав детей, конфликтах между подростками, случаях насилия над детьми по номеру 112 или службы защиты прав детей", – просит Шимкявичене.

Delfi.lt напоминает, что завернутое в ковер тело 15-летней было обнаружено в Шяуляе 4 июля, в 21.30 ч. около контейнеров на ул. Гегужю.

Задержаны четверо подозреваемых: девушка (2007 г.р.), молодые люди (2004, 1999 и 2001 г.р.).

Прокуратура просит суд разрешить оставить подозреваемых под арестом.