У здания президентского дворца - протест против политики разворота мигрантов

Закон, инициированный Министерством внутренних дел (МВД), дает Службе охраны государственной границы (СОГГ) правовую основу для разворота иностранцев, незаконно пересекающих границу в период действия экстремальной ситуации и чрезвычайного положения. Также предусматривается возможность временного ограничения передвижения иностранцев через определенные пограничные пункты пропуска. Однако такие лица смогут ходатайствовать о предоставлении убежища вне зависимости от того, законно они попали в страну или нет. Тем не менее должностные лица смогут задержать просителя убежища, незаконно пересекшего границу.

"Хочется сказать и показать, что мы играем жизнями людей, их судьбами, здоровьем, перебрасывая их с одной стороны на другую, мы ведем себя также, как враждебное нам государство, как ведут себя его пограничники. Можно придумать и другие символические смыслы: мы бросаем через забор международные обязательства... Мы хотели так элегантно, без злобы показать, что игра людьми - абсурд", – сказала волонтер Sienos grupė Эмилия Шлобайте.

"Цель протеста - показать, что общество не согласно брать на себя ответственность за травмирование и смерти людей на границе, и что принятый парламентом закон, который за один день подписал президент - одно из самых серьезных нарушений прав человека за все время независимости", – сказано в пресс-релизе.

Шлобайте уверяет, что цель этого закона - узаконить "преступление против человечности".

"Разворот зимой или в темное время суток представляет угрозу для жизни, это равносильно бесчеловечности, насилию против безоружных оказавшихся в лесу иностранцев. Такие ограничения прав человека могут привести Литву на скамью подсудимых в международных судах. Остается в ходе протеста показать разочарование, стыд, возмущение и прилагать все усилия для сопротивления насилию и дегуманизации людей в нашем мире", – сказала она.

По оценке неправительственных организаций, "этим законом пытаются легализовать запрещенные в международных законах нерегулярные отторжения мигрантов и лишить их права на получение убежища".

"Очень жаль, что президент Гитанас Науседа не услышал экспертов в сфере миграции и аргументы организаций, защищающих права человека. Эти поправки – удар по имиджу Литвы на международной арене. Вместо того, чтобы искать гуманные, устойчивые и долгосрочные решения, мы легализуем насилие и смерти на границе", - сказала представитель Литовского центра мониторинга прав человека Моника Гулякайте-Данисявичене.