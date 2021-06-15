У здания парламента начался трехдневный митинг "Марша в защиту семей"

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15 июня утром у здания парламента начался трехдневный митинг организаторов "Марша в защиту семей".

Цель митинга - напоминание о требованиях, высказанных в парке Вингис 15 мая – не принимать закон о партнерстве, не обсуждать ратификацию Стамбульской конвенции.

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