У здания парламента начался трехдневный митинг "Марша в защиту семей"

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15 июня утром у здания парламента начался трехдневный митинг организаторов "Марша в защиту семей".
Цель митинга - напоминание о требованиях, высказанных в парке Вингис 15 мая – не принимать закон о партнерстве, не обсуждать ратификацию Стамбульской конвенции.
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