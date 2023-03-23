У здания парламента Литвы прошел митинг литовских фермеров

Фермеры сначала обещали, что колонны тракторов на митинге не будет, только со всей Литвы съедутся фермеры на автобусах. До начала митинга у здания Министерства сельского хозяйства Литвы "кто-то" высыпал кучу грязных галош.

С 11 ч. у здания парламента фермеры бесплатно раздавали молоко. Рядом собираются протестующие с плакатами "Нас уничтожают не только волки, но и власть", "Хорошее молоко – не вода, фермер – не собака" и др.

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По словам фермера Эгидиюса, приехавшего из Шилальского района, молочным фермам платят от 18 цт/кг, а такая низкая стоимость просто неподъемна для малых ферм. Он сказал, что в Шилале большинство – это именно небольшие семейные молочные хозяйства.

Фермер сказал, что предложенная МСЗ поддержка не поможет производителям молока.

"Это доходы одного хозяйства примерно за месяц, которых лишились, примерно столько. Это – поддержка ничтожная", - сказал фермер Эгидиюс.

Прибывший из Шилальского района производитель мяса Арвидас Лигутис сказал, что приехал в Вильнюс "защищать Литву", поддержать молочных фермеров.

"Я крупный фермер мясного сектора, но поддерживаю молочное хозяйство", - сказал он.

"Сейчас это касается молочного хозяйства, а следующими будем мы, мясники. Стараемся сейчас поддержать молочное хозяйство – потом, возможно, поддержат нас", - сказал А. Лигутис.

Выступавший со сцены глава Ассоциации молочников Йонас Виленис требовал отставки К. Навицкаса.

Он сказал, что в четверг делегация молочников встретится с представителями президента, которые позже должны прибыть и на протест.

Он изложил участникам пикета, что фермерам нужна достаточная поддержка, чтобы они могли выжить после значительного падения закупочных цен на молоко.

"Нам нужна такая цена, чтобы не обанкротиться. Мы знаем, что с сентября цены идут вниз, что все фермеры страдали, думая, что завтра будет лучше. Сегодня мы действительно выживаем с этими ценами, как можем", - обратился Й. Виленис.

Председатель Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мацияускас со сцены выразил поддержку молочным фермерам.

"Мы понимаем, что все сельское хозяйство в Литве очень тесно взаимосвязано. Если одному сектору сегодня плохо, будет плохо и другому сектору. Тяжелые времена наступили для всех", - сказал он.

В полдень представители молочников и других фермерских ассоциаций встретились со спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен. По словам Й. Вилениса, протестующие готовят резолюцию, которую представят главе парламента.

В полдень с представителями фермеров встретилась спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

Около 14.30 ч. была запланирована встреча с премьер-министром Ингридой Шимоните.

"Участники протеста принесли с собой плакаты "Нас уничтожают не только волки, но и власть", "Хорошее молоко – не вода, фермер – не пес", "Привезли навоз, поскольку вы умеете говорить ни о чем" и т.д.

Фермеры требуют отставки министра сельского хозяйства Кястутииса Навицкаса.

Фермеры еще до начала акции представили свои требования, в их числе 40 млн. евро в качестве помощи молочным хозяйствам (правительство предложило 8 млн.).

На митинг приехали не только владельцы молочных хозяйств, но и фермеры других секторов.

Митинг молочников поддерживает и ассоциация зерноводов. Ее представители также участвуют в митинге 23 марта. Ситуация в сфере сельского хозяйства быстро ухудшается, поэтому стоит вопрос будущего не только молочного сектора, но и сектора зерноводства, свиноводства, овощеводства, птицеводства и др.

Представители сферы сельского хозяйства требуют пересмотра Национальной стратегии сельского хозяйства, отказа от более жестких требований, нежели установленные ЕС.

"Литовская ассоциация зерноводов примет участие в митинге, организует автобусы из Кедайняйского, Пасвальского, Радвилишкского и Мажейкяйского районов. Итак, – пора сказать СТОП разрушению сельского хозяйства в Литве!", - сказано в комментарии.

Навицкас: 8 млн. евро – это сумма, которая у нас есть

Министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас, посетивший акцию протеста, вторил премьер-министру Ингриде Шимоните и сказал, что запрашиваемых молочными фермерами 40 млн. евро поддержки в бюджете нет. Он утверждает, что 8 млн. евро – это сумма, которую государство способно выделить на данный момент.

ELTA напоминает, что с начала года, после значительного падения цен на сырьевое молоко, проводятся акции протестов фермеров – молоко выливали на поля, раздавали жителям. Такие акции несколько раз проводились у Министерства сельского хозяйства, Правительства.