У вернувшегося из поездки паневежца подозревают штамм "омикрон"

"Да, могу подтвердить, что по предварительным данным, есть подозрения на штамм "омикрон". Хорошо то, что у этого человека не было никаких контактов после поездки, поэтому, возможно, он никого не заразил", – сказал директор Паневежского отделения НЦОЗ Эугениюс Вилчинскас.