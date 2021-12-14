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Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) исследует несколько подозрительных образцов COVID-19, выясняет, не является ли это штамм "омикрон". Один из больных, у которого был взят образец - паневежец, вернувшийся из поездки, пишет портал Jūsų Panevėžys.
У вернувшегося из поездки паневежца подозревают штамм "омикрон"
© Scanpix

"Да, могу подтвердить, что по предварительным данным, есть подозрения на штамм "омикрон". Хорошо то, что у этого человека не было никаких контактов после поездки, поэтому, возможно, он никого не заразил", – сказал директор Паневежского отделения НЦОЗ Эугениюс Вилчинскас.

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