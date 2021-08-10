Согласно выданному разрешению, протест может длиться до 17 часов. Но после этого срока протестующие не расходятся. Они говорят, что уйдут, только если правящая коалиция придет поговорить с ними.
Что происходит сейчас
Протестующие все еще находятся у здания Сейма.Они не хотели выпускать парламентариев, закончивших вечернее заседание. Покинувшие здание парламента депутаты Сейма были встречены участниками митинга упреками и лозунгами.
Полиция применила слезоточивый газ
Покинувший здание член Сейма консерватор Паулюс Саударгас даже несколько раз становился перед группами митингующих и отвечал на их вопросы. Когда политик попытался уйти, протестующие следовали за ним и не отпускали.
Заметно увеличилось число сотрудников полиции. По словам коллег с места событий, к митингующим подъехали как минимум четыре бригады полиции.
На журналиста и оператора LRT возле Сейма напали, а полиция применила слезоточивый газ. Толпа такое действие сопровождала криками "позор".
Протестующие напали на нескольких сотрудников полиции, ударили их палками.
Представитель вильнюсской полиции сообщила, что ранен один полицейский. Срочно вызвали медиков. В настоящее время у Сейма есть не менее трех медицинских бригад.
Сообщается, что медицинская помощь потребовалась и нескольким женщинам.
Какие травмы получил полицейский, пока не сообщается. Это могло произойти из-за того, что протестующие бросали камни и другие предметы в их сторону.
Депутаты, приехавшие в Сейм на автомобилях, не смогли выехать, так как митингующие заблокировали ворота. Депутатам, припарковавшим машины в других местах, тоже с трудом удавалось покинуть парламент.
Консерватору Лауринасу Кащюнасу разъяренная толпа перекрыла дорогу. Член Сейма попытался поговорить с толпой, люди окружили его, позже ему не позволили уехать. Были предприняты попытки бросить флаг в парламентариев, о чем сообщили находящиеся у Сейма коллеги. Нападениям подверглись и другие парламентарии.
Поддерживающий участников митинга депутат Сейма Миндаугас Пуйдокас пытался договориться с протестующими о том, чтобы они позволили парламентариям уехать.
Несколько хорошо экипированных сотрудников полиции пытаются успокоить толпу.
Участники акции оттесняют представителей СМИ, не позволяют вести съемку и комментировать происходящее, настроены агрессивно.
Некоторые депутаты пытаются договориться с толпой, чтобы уехать.
В связи с ситуацией старосты фракций были вызваны к спикеру Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, подтвердила пресс-секретарь парламента Илона Петрове.
Чмилите-Нильсен: рассматриваются различные варианты
В середине встречи спикер Сейма дала журналистам комментарий.
"Мы обсуждаем, как себя вести в этой ситуации и как не допустить повторения такой ситуации в будущем, когда осуществляется попытка парализовать работу Сейма", - пояснила В. Чмилите-Нильсен.
По словам спикера, участвующий во встрече генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела объяснил, какие меры используются, чтобы контролировать разгневанную толпу.
"Большое количество парламентариев уже ушли после заседания и отправились домой пешком. Сейчас автостоянка заблокирована, и в данный момент рассматриваются различные варианты. Больше информации я сейчас раскрывать не могу", - сказал спикер Сейма.
Она сообщила, что пока останется в Сейме.
"Я не тороплюсь ехать домой, сейчас сложилась ситуация, когда я собираюсь находиться в Сейме столько, сколько нужно. Я думаю, что ночевать не придется", - добавила В. Чмилите-Нильсен.
Сисас: сотрудников полиции не хватает, это затрудняет подавление толпы
Альгирдас Сисас, староста фракции социал-демократов, сообщил журналистам, что в настоящее время проходит несанкционированный митинг, на подавление которого сотрудники полиции попросту не способны.
"За 25 лет я видел здесь и разбитые окна, но еще не было такого, чтобы члены Сейма не могли уехать", - сказал политик.
По словам А. Сисаса, никто не может отрицать наличие провокаций.
"Понимают, что большая часть полицейских, охраняющих нелегальных мигрантов, не находятся в Вильнюсе, полиция не может обеспечить 75-метровый периметр вокруг Сейма, который они должны обеспечить. Сейчас идет несанкционированный митинг", - сказал социал-демократ.
Во встрече также принял участие генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела. По словам А. Сисаса, полицейских в столице сейчас просто не хватает.
"Мы подождем, может быть, приедут еще полицейские и освободят площадки, чтобы коллеги могли уехать", - сказал он.
Политик также заявил, что не боится разъяренной толпы.
Что случилось
Организатор мероприятия - Астра Астраускайте, учитель литовского языка и литературы, около 15.30 часов объявила, что митинг подходит к концу, и она больше не несет ответственности за мероприятие.
Сразу после этого участники, еще находившиеся у Сейма, держась за руки и планировали окружить парламент.
Люди скандируют "Сейм - прочь".
Когда протестующие окружили Сейм, раздавались призывы принести стилизованные эшафоты к дверям парламента и оставить там.
Позже люди уже скандировали лозунги о свободе выбора, говорили "нет" диктатуре.
Протестующие больше не придерживаются 75-метровой дистанции от Сейма, которую ранее требовали сотрудники полиции.
Отправились в президентуру
Подписи, собранные около 17.00, организаторы протеста принесли в президентуру. Они призвали президента Гитанаса Науседу выразить недоверие правительству и отправить его в отставку.
Это сделали А. Астраускайте и член Сейма Айдас Гедвилас.
При входе в здание президентуры через парадную дверь, представителей митингующих вежливо направили в офис президента.
У офиса они встретили советника президента страны Ярослава Наркевича. Встреча была неожиданной для советника, гостей он сначала не узнал. Позже вошли представители митингующих и вручили резолюцию с подписями.
Резолюцией призывают к "немедленной отмене обязательного тестирования, вакцинирования, паспорта возможностей и других ограничений для непривитых и не переболевших коронавирусом людей, создавая всем равные условия для работы и доступа к частным, государственным услугам; отменить экстремальную ситуацию из-за сезонного вирусного заболевания".
Митингующие также просят президента объявить досрочные выборы в Сейм, а правительство должно объявить президенту о своей отставке.
Всего собрано 93 страницы по 40 подписей. По словам организаторов, будет ли это последнее мероприятие, зависит от результатов из офиса президент.
Заблокированы ворота
В связи с проведением митинга у здания Сейма во вторник усилена охрана в здании парламента, а вечером были заблокированы ворота двора возле второго здания.
Заместитель директора Службы безопасности Валентинас Мацкявичюс подтвердил BNS, что во вторник служба усилила охрану Сейма.
"Это общая практика, когда мы учитываем содержание и обстоятельства любого мероприятия, события или визита и всегда укрепляем наши силы", - сказал В. Мацкявичюс.
"Мы, должностные лица, работаем не первый день, и мы всегда стараемся учитывать характер митинга, людей, их количество, мы все оцениваем и соответствующим образом концентрируем наши силы", - сказал В. Мацкявичюс.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
У Сейма Литвы - беспорядки: полиция использовала слезоточивый газ ранен сотрудник полиции; прямая трансляция (442)
Несколько тысяч человек собрались перед Сеймом во...
Полиция начала досудебное расследование по факту организации беспорядков возле Сейма Литвы (24)
Во вторник полиция начала досудебное расследование по...
Президент Литвы призывает позволить членам Сейма покинуть здание: свобода протеста - это не свобода насилия (60)
Президент Гитанас Науседа в Facebook оценил...
Профессор - участникам протеста: поверьте, так плохо еще не было (57)
Во вторник под зданием парламента протестуют жители...
Над Руднинкай поднимали вертолет, в лагере беженцев были беспорядки (1)
Служба охраны госграницы сообщила, что из-за...