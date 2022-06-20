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В понедельник у президентского дворца в Вильнюсе состоится акция в поддержку членства Украины в ЕС "За статус кандидата ЕС для Украины!" Акцию проводят перед Саммитом Совета ЕС, который состоится 23–24 июня. На нем будет рассматриваться возможность предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
Ukrainos vėliava
Ukrainos vėliava
© Shutterstock

Инициатор акции - Совет литовских молодежных организаций и Европейское движение.

"С первого дня жестокой агрессии России в Украине в сердцах европейцев Украина стала символом основополагающих ценностей ЕС. Уважение к правам человека, народу, миру украинцы защищают у границы ЕС ценой своих жизней. Поэтому наш долг - не только поддержка Украины в деве вступления в ЕС, но и продемонстрировать европейским политикам поддержку общества Украине в семье ЕС перед Саммитом Совета ЕС", – сказано в сообщении организаторов.

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Акция начнется в 18 ч. на площади С.Даукантаса. Во время мероприятия представители гражданского общества выразят поддержку и помощь Украине в деле предоставления этой стране статуса кандидата на вступление в ЕС.

Планируются выступления политиков, представителей неправительственных организаций. В числе участников – представители литовских и украинских молодежных организаций, политики. Организаторы приглашают приходить с друзьями, домочадцами, коллегами, приносить флаги и плакаты.

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