Инициатор акции - Совет литовских молодежных организаций и Европейское движение.
"С первого дня жестокой агрессии России в Украине в сердцах европейцев Украина стала символом основополагающих ценностей ЕС. Уважение к правам человека, народу, миру украинцы защищают у границы ЕС ценой своих жизней. Поэтому наш долг - не только поддержка Украины в деве вступления в ЕС, но и продемонстрировать европейским политикам поддержку общества Украине в семье ЕС перед Саммитом Совета ЕС", – сказано в сообщении организаторов.
Акция начнется в 18 ч. на площади С.Даукантаса. Во время мероприятия представители гражданского общества выразят поддержку и помощь Украине в деле предоставления этой стране статуса кандидата на вступление в ЕС.
Планируются выступления политиков, представителей неправительственных организаций. В числе участников – представители литовских и украинских молодежных организаций, политики. Организаторы приглашают приходить с друзьями, домочадцами, коллегами, приносить флаги и плакаты.
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