Об этой истории рассказала тетя Аустеи Анджелика и поблагодарила учителей - завуча школы Скайдруне Вишняускене и учителя физкультуры Гитану Юргелявичене, которые делали девушке искусственное дыхание до приезда фельдшеров. Родители девушки Неринга и Римантас не желают молчать и хотят бороться не только за любимую дочь, но и за здоровье других подростков.

Они рассказали, что сердце у их дочери остановилось после того как она покурила электронную сигарету. "Что в ней было - мы не знаем, есть всякие предположения. Наша семья не будет молчать. Если такое происходит в школе, молчать нельзя. Должны быть ответственные лица", – сказал Римантас.

Отец девушки обратился в прокуратуру и говорил с директором гимназии.

"Если дети на уроках могут курить всякую чертовщину, что-то принимать… Такого не должно быть. Моя девочка не первая, может, и не последняя? Кто должен защищать наших детей в школах? Надеемся найти ответы на эти вопросы", – сказал Римантас.

"Дочь находится в Каунасской клинике. Медики сразу сказали, что, если бы не действия педагогов, нашей дочери не было бы в живых. Конечно, быстро приехала и скорая. За ней вторая. Но ведь в течение минуты они не могут. Врачи тоже приложили немало усилий. Мы им всю жизнь будем благодарны за спасение нашей дочери", – продолжил он.

Директор Йосвайняйской гимназии Рамунас Зигмантавичюс сказал, что конкретный случай из-за действия закона о защите персональных данных, он не может комментировать. "Я не могу говорить о деталях. Обычно о подобных случаях мы информируем правоохрану", – заметил он.

Курение электронных сигарет подростками - масштабная проблема в Литве, отмечают педагоги. "Во всей Литве эта проблема актуальна. Мы как школа приглашаем полицейских, других специалистов, которые занимаются превентивной просветительской деятельностью. Мы рассказываем ученикам о вреде и последствиях. Жаль, что такие вещи дешевеют и становятся доступнее. Детям это на самом деле мне придает здоровья, мы им это объясняем", – сказал Зигмантавичюс.