"У меня к Богу было очень много вопросов". Священник-диссидент из Беларуси — о нравственном выборе, прихожанах-доносчиках, эмиграции, церковном расколе и своем месте силы в Литве

Вы поставили на кон всю свою жизнь — и приход, и службу, и дом, и родину, рисковали свободой ради того, чтобы говорить правду. Не было ли моментов, когда вы об этом жалели?

— Нет. Потому что я не могу иначе. Это еще зависит, может быть, от психотипа человека. Кто-то может, сохраняя совесть, уйти, так скажем, во внутреннюю эмиграцию. Я так не могу. Если я так сделаю — я или заболею, или алкоголиком стану, или с ума сойду.

— Я поставил себе вопрос: а смогу ли я остаться священником [находясь в Беларуси]. Если ты сохраняешь совесть, то церковная власть лишает тебя возможности быть священником. Если ты теряешь совесть, поступаешься убеждениями, принципами, своим пониманием веры — тогда да, ты можешь оставаться священником. Выбор был такой: или то, или другое. Но я решил, что нужно сохранить и то, и другое. И священство, и свои принципы. Как это сделать? Было понятно, что только эмиграция. Я уже не мог больше находится в среде русской православной церкви, потому что — я очевидно это видел и вижу — в русской церкви сейчас просто искажается христианское вероучение. И я не хочу быть к этому причастным.