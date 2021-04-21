Трудоспособный возраст - до 72 лет: есть идея введения "гибкого" пенсионного возраста в Литве

Как уже сообщалось, ЕК предложила Литве до 2040 года повысить трудоспособный возраст до 72 лет. Сейчас женщины в Литве выходят на пенсию в 63 года и 4 месяца, а мужчины в 64 года и 2 месяца. С 2027 года и мужчины и женщины будут выходить на пенсию в 65 лет.

Член парламентского комитета социальных дел и труда Миндаугас Линге в передаче "Тема Delfi" уточнил, что этот документ не требует от стран-членов повышать пенсионный возраст.

Он признал, что уже не первое десятилетие в Литве наблюдаются отрицательные показатели - как старение, так низкая рождаемость и эмиграция.

"Если мы хотим сохранить стабильное соотношение работающих и пенсионеров, то мы должны побуждать людей дольше оставаться трудоспособными, самостоятельными, сделать все, чтобы по возможности они дольше оставались на рынке труда", – сказал Линге.

Политик заверил, что политики не планируют повышать пенсионный возраст еще больше, но рекомендация ЕК - сигнал к решению этого вопроса иными способами.

Профессор Вильнюсского университета Ромас Лазутка убежден, что даже при ухудшении демографических показателей, есть способы решения проблемы без повышения пенсионного возраста.

"Важна не только демография. Важно, чтобы рынок труда был более дружественным по отношению к людям старшего возраста (чтобы их принимали на работу, старались удержать, не избавлялись от них) и чтобы люди хотели работать", - сказал Лазутка, заметив, что в первую очередь надо заботиться о здоровье людей и их возможностях.

"У нас есть другая проблема - люди на пенсии живут недолго. У нас низкая продолжительность жизни. Раньше говорили, что 20 лет человек готовится работать, 40 работает, потом 20 отдыхает на пенсии от работы. У нас же, особенно мужчины, после 65 лет живут всего 15. В большинстве развитых стран на пенсии люди живут до 20-21 лет", – сказал профессор.

Он напомнил, что важно сделать так, чтобы работали безработные, инвалиды, которые могут работать.

"Все чаще в Литве говорят о гибком пенсионном возрасте. То есть о том, как создать людям условия выбирать, когда им уйти на пенсию и получать деньги. У нас это отчасти работает. Мы знаем, что есть схема досрочного выхода на пенсию. Можно отказаться от пенсии, когда достигаешь пенсионного возраста, тогда позже пенсию платят больше. Только это пока не очень работает", – сказал Лазутка.

По его словам, такие системы действуют и в других странах.

"Жесткие рамки пенсионного возраста - продукт индустриального общества, такого, где люди тяжело работают на заводах и фабриках, и в определенное время у них не остается сил. А сейчас есть работа, которая не требует физических усилий, например, люди в 75-80 лет выполняют определенную работу, сидя у компьютера. А есть люди других профессий, например, летчики, которые не могут работать до стандартного пенсионного возраста. Но это не значит, что они должны покидать рынок труда. Надо помочь людям получить новую профессию", – сказал Лазутка.

Он заметил, что в этом нужна помощь государства, ведь, пока человек учится, он не может работать, а жить надо.

"Согласно опыту некоторых стран, могу сказать, что в будущем постараются дифференцировать пенсионный возраст и дать людям выбирать, когда выходить на пенсию. Но это не означает, что пенсию будут платить 40 лет. Просто будет более гибкий подход", – продолжил Лазутка.

Депутат Линге заметил, что в кризисное время больше людей выбирают досрочную пенсию.

"В начале года было 6600 таких людей. В кризисный период больше людей выбирает такую возможность. Возможно, им сложно удержаться на рынке, идут увольнения, сокращения. Пик был в 2012 г., когда досрочно на пенсию вышли 12 000 человек", – сказал депутат, заметив, что и сейчас эти данные растут из-за пандемии.

"Если раньше в месяц досрочно на пенсию выходили 150 человек, то в феврале таких было больше 400. Это не самая привлекательная возможность, ведь люди в будущем могут пострадать - снизится их пенсия. На данном этапе - это безопасность, а в долгосрочной перспективе может сказаться отрицательно", – подчеркнул Линге.