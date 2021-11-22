Три муниципалитета Литвы перешли в красную эпидемиологическую зону

На 100 000 жителей за последние 14 дней в Литве приходится 996,1 случаев заболевания.

Во время этой волны самый высокий показатель заболеваемости за 14 дней на 100 000 жителей составлял 1455,6 случаев.

Однако для выхода из черной зоны уровень заболеваемости должен быть ниже 500 случаев на 100 000 жителей за 14 дней, а доля положительных тестов не должна превышать 10%.

Ускорение пандемии остается отрицательным – -21,4% в неделю.

В красной зоне находятся Неринга, Скуодасский район и Ретавас.

В Неринге показатель заболеваемости составляет 384,5, в Ретавасе – 390,1, а в Скуодасском районе – 459,6 случаев.

Хуже всего ситуация по-прежнему в Бирштонасе - 2105,5 случаев на 100 000 жителей за 14 дней.