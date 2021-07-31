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В пятницу, 30 июля, Силы обороны Эстонии отправили в Литву два беспилотных летательных аппарата с операторами, которым предстоит помочь литовцам в отражении гибридной атаки и оказать поддержку в борьбе с нелегальной миграцией со стороны Беларуси. В ближайшее время в Литву направят еще одну команду беспилотника.
Три команды беспилотников Сил обороны Эстонии помогут Литве в отражении гибридной атаки
© AFP / Scanpix

”Беларусь осуществляет умышленную гибридную атаку против Литвы. Будучи союзниками и друзьями литовцев мы обязаны прийти к ним на помощь, — сказал заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Вейко-Велло Пальм. — В двух словах - Силы обороны и Министерство обороны Эстонии готовы пойти на любые шаги ради оказания незамедлительной помощи литовцам, поскольку в сложившейся обстановке дорога каждая секунда”.

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По словам генерал-майора Пальма, действия Беларуси касаются не только Литвы, в более широком смысле они направлены против других стран Балтии и региона, а также против НАТО.

Эстония уже передала Литве 100 километров колючей проволоки из запасов вооруженных сил для укрепления государственной границы и отправила в страну офицера связи. Также Эстония готова оказать помощь Литве в проведении закупок.

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