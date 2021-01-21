"В числе этих людей могли быть и эмигранты, вернувшиеся из-за границы, но их было немного. Могли быть и люди, работавшие нелегально, а также самозанятые", – сказала она в передаче "День на Delfi".
По словам Вите, больше всего среди безработных было женщин. Безработица среди женщин всегда выше, чем среди мужчин.
"По данным на 1 января 2021 года была 141 000 женщин и 136 000 мужчин. По сравнению с данными на 1 января 2020 года, женщин пришло на 8%, а мужчин на 6,6% больше", – сказала представитель службы занятости.
По данным Службы занятости, зарегистрировалась 71 000 жителей младше 29 лет – на 10,1% больше, чем в 2020 г. Зарегистрировалось больше 100 000 людей старшего возраста – почти на 7% больше.
Директор "Содры" Юлита Варанаускене сказала, что больше всего заявок на получение пособий поступило в июне–сентябре, в декабре их было примерно столько, сколько год назад.
"Декабрь был похож на декабрь 2019 г., но, возможно, через пару месяцев количество безработных вырастет", – сказала она.
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