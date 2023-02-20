В субботу вечером в фейсбуке появилось видео, на котором запечатлен мчавшийся на огромной скорости по встречной полосе на магистрали A1 автомобиль Mercedes-Benz GL550, который лоб в лоб столкнулся с BMW 540. После столкновения Mercedes врезался в заграждения и загорелся, его водитель (1980 г.р.) выпал из машины, он погиб. Не выжил и водитель BMW (1961 г.р.). Был поврежден ехавший мимо автомобиль Škoda Octavia, к счастью, люди в нем серьезных травм не получили, им назначено амбулаторное лечение.

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Пока есть лишь разные версии таких действий водителя Mercedes.

В социальных сетях появились рассказы о том, что еще перед ДТП люди видели странные маневры этого автомобиля. Например, появилось видео, на котором недалеко от места ДТП, на полосе замедления, у поворота направо, Mercedes показывает левый поворот.

По словам прокурора Освальдаса Стадалюса, это тот же автомобиль, который ехал по встречной полосе.

"В СМИ сообщают, что перед этим автомобиль пытался развернуться где-то в окрестностях ул. Йонавос. Могу предположить, по номерам, что этот тот же автомобиль. Он стоял, включив левый поворот, а тот автомобиль, который его снял с помощью видеорегистратора, объехал его", – сказал прокурор.

Вероятно, именно здесь машина развернулась и поехала по встречной полосе.

По словам Стадалюса, главный вопрос сейчас - чем были обусловлены такие действия водителя.

"Проблемы с навигацией, алкоголь или что-то еще", – предположил собеседник.

Сейчас главное - дождаться результатов анализа на алкоголь, собрать максимум данных, проанализировать видеозаписи.

Стадалюс сказал, что личность водителя Mercedes известна, однако с досье этого человека он еще не ознакомился.

Пресс-секретарь полиции Довиле Эжеринскене сказала Delfi, что водитель известен как нарушитель ПДД, он был лишен прав на вождение, правда, она не уточнила, за что.

За несколько минут до ДТП, в 22.32 ч., в полицию поступило сообщение о том, что какой-то водитель развернулся на магистрали.

Представитель полиции Каунасского округа Миндаугас Кайрис после появления информации о ДТП получил немало сообщений.

"Якобы кто-то неделю назад видел автомобиль, ехавший по встречной полосе на магистрали на прошлой неделе, кто-то его видел за 10 минут до трагедии. Еще кто-то вспомнил преследование Audi RS и подумал, что это служебный автомобиль. Видели, но думали, что сломался, а если сломался, то вернется назад. Еще один писал, что сигналил. Но никому не сообщил. Почему? Растерялся, не оценил серьезность ситуации? Точно? Звучит очень странно", – сказал Кайрис.

"Мы образованные люди, мы можем мыслить критически, мы неплохо соображаем. Но нужна еще одна трагедия, чтобы мы задумались, точно ли сделали все, чтобы такие трагедии не повторились?" – риторически вопрошал собеседник.