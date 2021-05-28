ТОП-10 впечатляющих качелей в Вильнюсе

Однако качели – временное явление. Иногда они неожиданно исчезают (как в Шиленай или у мельницы в Вяркяй), а в других местах также неожиданно появляются, поднимая настроение. Этой весной в десятку самых восхитительных качелей в Вильнюсе и рядом с ним можно включить следующие.
1. На городище в Новой Вильне
Если подняться по лестнице на высокий холм, можно полюбоваться красивым пейзажем Павильносского регионального парка, увидеть Вильняле и плотину. А качели развеют даже мрачные мысли.
Координаты: 54.6980270, 25.3814990
2. Гора Алтанос
С этого холма открывается великолепный вид на Старый город Вильнюса. Гора находится в районе Ужупис, людей там бывает немного. Название эта гора получила от итальянского слова altano - "терраса на крыше".
Координаты: 54.684054, 25.300497
3. Лаурай
Это название связано с закрытым кварталом, в котором живут богатые люди. Но недавно на берегу Нерис появились скромные качели. Здесь в тишине можно, раскачиваясь на качелях слушать щебетание птиц.
Координаты: 54.801895, 25.361866
4. Жверинас
Эти деревянные качели находятся в нескольких шагах от Жверинского моста, около сквера им. Эдуардаса Бальсиса. С этого места открывается красивая панорама.
Координаты: 54.690211, 25.258195
5. Прудовый парк
Этот оазис находится в самом центре Вильнюса, гулять там любят многие горожане. Вокруг прудов проложены многочисленные тропы, а недавно появились и скульптуры. И конечно же, не обходите стороной качели.
Координаты: 54.678637, 25.297335
6. Белая гора
Кярнаве знакома многим своими городищами, а рядом есть не менее известный объект. На окраине городка, над излучиной Нерис, стоит Белая гора, мимо которой проходит одноименная прогулочная тропа. Деревянная площадка позволяет взглянуть на красивые леса с большой высоты, а любители прогулок могут пройтись по лесной тропе длиной 3 км. В этом месте можно найти много качелей для детей и взрослых.
Координаты: 54.886906, 24.829471
7. Пунджёнисское обнажение
Это впечатляющий своей красотой обрыв с видом на Нерис и леса. Обнажение находится на окраине Швенченского района и совсем недавно оно было известно только местным жителям, но красивая панорама с каждым днем привлекает все больше посетителей. Полгода назад там появились и качели.
Координаты: 54.866410, 25.744495
8. Тракай
У самого въезда в Тракай, недалеко от кругового перекрестка появились качели с видом на озеро Тоторишкю. Особенно красивые виды здесь открываются весной и летом.
Координаты: 54.633934, 24.933721
9. Озеро Гела
Озеро Гела на окраине Неменчине - одно из самых красивых мест около Вильнюса. Между первым и вторым пляжем можно найти уютные деревянные качели.
Координаты: 54.851298, 25.507249
10. Тракайский парк качелей
Рядом с историческим центром в Тракай оборудовано место отдыха, самое романтичное во всем городе. Оно находится рядом с придорожной часовенкой Св. Яна Непомуцкого. Парк находится у берега озера Лука, а по вечерам оно радует глаз красивым освещением.
Координаты: 54.644474, 24.936355
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