Томасу Венцлове присудили престижную международную премию

"Для меня это – большой сюрприз, и в первую очередь большая честь получить награду имени такого выдающегося поэта", – сказал Томас Венцлова.

"Венцлова посвятил свою жизнь литературе и борьбе с авторитаризмом. Он - последнее звено, связующее Херберта, Милоша и Бродского", – сказал в начале этого года председатель комиссии по назначению премии Фонда американский писатель Эдвард Хирш.

Церемония вручения премии состоится 13 сентября в варшавском театре

Teatr Polski.

Эту премию вручают с 2013 г.

Лауреат премии получает статуэтку по модели каталонского художника Хуана Миро, выполненную в мастерской Szaroszyk & Rycerski Architekci, и чек стоимостью 50 000 евро.

Премия имени Збигнева Херберта - престижная польская награда "за выдающиеся художественные и интеллектуальные литературные достижения". Открыта для авторов со всего мира.

Венцлова - автор десятков книг, один из самых известных переводчиков поэтических текстов на литовский язык (в том числе и с польского).