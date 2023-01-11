Только половина литовцев знает, что делать: стартует информационная кампания о подготовке к ЧС

Цель инициативы "Мы – команда. У нас есть план" – информировать около 1 млн. жителей Литвы разных возрастных групп и закрепить их знания о готовности к чрезвычайным ситуациям.

Представляя информационную кампанию, министр внутренних дел Агне Билотайте подчеркнула, что, живя в условиях крайней напряженности, чрезвычайно важно уделять особое внимание вопросам гражданской обороны.

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"Геополитическая ситуация, откровенно говоря, заставила нас совсем по-другому взглянуть на гражданскую оборону. Должна констатировать, что гражданской обороной пренебрегали и до сих пор нам казалось, что все это где-то далеко. Мы жили в мирных условиях, но сегодня нужно сказать, что все эти угрозы рядом с нами – или, возможно, даже в нашем дворе", – сказала министр А. Билотайте.

"Чем больше люди будут знать, что делать, какие действия предпринимать, как защитить себя и своих близких, тем лучше мы будем готовы к различным сценариям и разным угрозам", - сказала она.

Однако министр не скрывает, что сегодня только половина жителей Литвы подготовлена ​​к различным экстремальным ситуациям, поэтому необходимо повышать осведомленность и просвещать людей, отметила А. Билотайте.

По данным новейшего опроса жителей, инициированного МВД, только 9 проц. жителей точно знают, как вести себя в случае стихийных бедствий или бедствий, вызванных действиями людей. Еще 41 проц. считает, что знает, как действовать в таких случаях.

Только пятая часть (18 проц.) жителей Литвы приготовили сумку для отъезда (тревожный чемоданчик), а 15 проц. жителей обсудили с близкими семейный план действий в случае чрезвычайной ситуации. Необходимый запас на 72 часа (еды, воды, лекарств, средств гигиены) подготовлен у 50 проц. жителей страны.

"Очевидно, что нам действительно не хватает этих знаний. Ежегодно Министерство внутренних дел проводит исследования. Мы видим, какая ситуация. Такова, что половина жителей Литвы более или менее знает, как действовать в случае чрезвычайной ситуации. Но другая половина литовского общества не знает и не представляет, что нужно делать", - констатировала министр.

Как сообщил собравшимся на пресс-конференции заведующий Отделом стратегической коммуникации МВД Миндаугас Баярунас, кампания должна охватить около 1 миллиона жителей Литвы.

"Мы надеемся, что достигнем такой аудитории, и влияние самой коммуникации кампании изменит вышеупомянутое общественное отношение, и осведомленность людей улучшится с 50 проц. хотя бы на 5 процентов. Если она увеличится на 10 проц., мы будем считать, что это действительно фантастический результат", - отметил М. Баярунас.

По данным МВД, на всю информационную кампанию потребуется почти полмиллиона евро. Рекламная кампания продлится около двух месяцев – видеоролик кампании будет показан на телеэкранах, статьи будут опубликованы в региональных и национальных СМИ. Кампания также будет отражена в наружной рекламе и радиопередачах. Также планируется подключить формирователей мнений (инфлюенсеров).

Актуальная, полезная для жителей информация в период кампании будет публиковаться и по другим каналам: в интернете, в региональных газетах, по радио и т.д. Министерство внутренних дел напоминает, что всю информацию о том, как подготовиться к бедствиям и чрезвычайным ситуациям и как вести себя во время них, можно найти в интернете на сайте Lt72.lt.