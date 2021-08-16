Тесты на получение "паспорта возможностей" в Литве стали платными

"Семейный врач или аллерголог должен выяснить, есть ли у человека аллергия на какую-либо составляющую вакцины. После этого в его страницу e.sveikatа вносят специальный код, и когда человек регистрируется на сдачу ПЦР-теста – система "видит", что он может бесплатно тестироваться на получение "паспорта возможностей", – сказала представитель главы Минздрава Айсте Шукшта.

Беременные, по ее словам, должны показать в мобильном пункте удостоверение личности и карту беременной.

Все остальные желающие сдать тест на получение "паспорта возможностей" будут платить за тестирование.

Кроме того, признают только ПЦР-тесты, их результат действует 48 часов. "Паспорт возможностей" могут получить лица старше 16 лет, если они переболели коронавирусом, привились или получили отрицательный результат теста.

Факт болезни можно подтвердить тестом на антитела, такой результат действует 60 дней.

Кроме того, с понедельника ужесточаются требования для бизнеса, в тех сферах, где требуется паспорт возможностей. Если бизнес будет обслуживать только клиентов с паспортами, никаких дополнительных ограничений не будет. О своем решении бизнес должен информировать Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).

С 13 сентября большую часть услуг смогут получить только люди, у которых есть "паспорт возможностей".