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В среду днем погоду обусловит антициклон. Во всей Литве из-за облаков будет выглядывать солнце.
Тепло в Литву еще вернется: перед самыми выходными – хорошие новости от синоптиков
© Mantas Brazdžionis

Днем будет сухо и без осадков. Днем будет 11-15 градусов тепла. Теплее всего будет у моря – 13-15, а прохладнее на востоке – 11-13 градусов тепла.

В четверг ночью вероятность осадков невелика. Ночью будет 3-8, на Куршской косе 9-11 градусов выше нуля.

В четверг днем погода будет переменчивой. С запада придет зона низкого давления, поэтому прогнозируют дождь. Сначала осадки ожидаются на западе. Днем будет 11-15 градусов тепла.

В пятницу также ожидаются осадки. Ночью они пройдут во многих районах, а днем - местами. Потеплеет: ночью будет 4-9, у моря 10-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11-16 градусов.

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