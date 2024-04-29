Теплая погода в Литве будет держаться почти всю неделю

Вероятность осадков невелика. Воздух прогреется до 20–25 градусов тепла, теплее будет на юго-западе и в центральных районах страны.

Во вторник погода почти не изменится, только на северо-запад придет облачность. Там и ночью и днем местами пройдут небольшие дожди с грозами. Однако на большей части территории страны будет ясно. Ночью будет 8–13, днем 20–25 градусов тепла.

Май начнется с сухой и теплой погоды. Ни ночью, ни днем осадков не ожидается. Ночью будет 7–12 градусов тепла, днем 20–25 градусов.