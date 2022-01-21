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В среду в Каунасском аэропорту сотрудники литовской таможни задержали военный авианавигационный прибор, экспортируемый в Объединенные Арабские Эмираты, в Дубай, сообщила в пятницу Таможня Литвы.
Таможня Литвы задержала экспортируемый в Дубай военный авианавигационный прибор
© Muitinės departamentas

Сотрудники таможни обратились в Министерство обороны в связи с подозрениями, что прибор компании Cypres Reliability предназначается для использования в военных целях.

Специалисты Центра управления передвижениями Минобороны подтвердили, что авиационный прибор внесен в список подлежащих контролю вооружений и амуниции.

Это авиационное устройство предназначено для лучшего выполнения десантниками своих задач. Для провоза таких товаров требуется экспортная лицензия.

Экспортер не предоставил этот документ таможенным органам и декларировал, что товары не являются военными и не используются в военных целях.

Таможенники составили протокол задержания товара на осуществлявшего процедуру и начали расследование.

Вывоз предметов двойного назначения, военного оборудования и амуниции без соответствующей лицензии подлежит уголовной ответственности.

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