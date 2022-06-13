Житель Кедайняйского района Владимир Догодкин надолго запомнит свой первый поход за грибами в этом году. Мужчина нашел 50 молодых подберезовиков.
Догодкин живет в деревне Бейнайчай. Он всю жизнь любил ходить в лес - просто погулять или за грибами. Чаще всего мужчина ходит в Шилайняйский лес.
"Я пошел осмотреть свои грибные места, смотрю – первый, второй, третий, четвертый…. Так набрал много грибов. Все молодые подберезовики. Были о побольше и поменьше, значит, они росли тут уже несколько дней. Это был первый поход за грибами в этом году", – радовался Догодкин.
Его жена дома сосчитала добычу – ровно 50.
"Все красивые, целенькие. Очень приятно. Мы отварили их и съели", – рассказала Инга Догодкинене.
Специалисты говорят, что грибы растут, поскольку идут дожди и потеплело.
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