Сюрприз от мэра Вильнюса: посольство России будет стоять на улице Героев Украины

"Посольство России, меняйте визитки: ул. Героев Украины, 2", – написал мэр.
Он сказал, что все, кто будет писать письма в посольство, должны будут думать о войне России в Украине.
"Каждый работник российского посольства отныне должен будет почтить Героев Украины на своих визитках. А каждый, пишущий письмо в посольство, должен будет подумать и о жертвах российской агрессии, и о героях Украины. Мы договорились, что отныне безымянная улица, которая ведет к посольству от ул. Латвю, будет называться улицей Героев Украины. се формальности уладим в ближайшее время, в среду, по закону", – писал он.
Мэр прибавил, что он общался с министром транспорта Марюсом Скуодисом.
"Подозреваю, что "Литовская почта" необязательно будет доставлять письма, если адрес на них будет неправильным. Единственное здание на ул. Героев Украины будет российское посольство", – сказал он.
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