Сюрприз от мэра Вильнюса: посольство России будет стоять на улице Героев Украины

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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс 3 марта сообщил в фейсбуке, что улица, на которой в столице находится российское посольство будет названо улицей Героев Украины.
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
© DELFI / Tomas Vinickas

"Посольство России, меняйте визитки: ул. Героев Украины, 2", – написал мэр.

Он сказал, что все, кто будет писать письма в посольство, должны будут думать о войне России в Украине.

"Каждый работник российского посольства отныне должен будет почтить Героев Украины на своих визитках. А каждый, пишущий письмо в посольство, должен будет подумать и о жертвах российской агрессии, и о героях Украины. Мы договорились, что отныне безымянная улица, которая ведет к посольству от ул. Латвю, будет называться улицей Героев Украины. се формальности уладим в ближайшее время, в среду, по закону", – писал он.

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Мэр прибавил, что он общался с министром транспорта Марюсом Скуодисом.

"Подозреваю, что "Литовская почта" необязательно будет доставлять письма, если адрес на них будет неправильным. Единственное здание на ул. Героев Украины будет российское посольство", – сказал он.

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