В Вильнюсе в понедельник будет 6 градусов тепла, время от времени прогнозируют осадки.

Во вторник циклон понемногу сместится на восток, а на западе усилится зона высокого давления. На востоке будет облачно, а на западе уже появятся прояснения. Ночью во многих районах прогнозируют небольшой дождь. Днем он ожидается лишь местами на востоке. Ночью будет холодно - 1–6 градусов тепла, прохладнее всего будет на западе. На западе местами ожидаются заморозки до 0–3 градусов. Днем воздух прогреется до 8–9 градусов на востоке и 12–13 у моря.

В среду в Литву ненадолго придет зона высокого давления. Будет облачно с прояснениями. Особых осадков не будет ни ночью, ни днем. Ночью местами ожидается туман. Ожидаются заморозки до 0–5 градусов, местами и температура опустится ниже нуля. Днем станет теплее: воздух прогреется до 10–13 градусов тепла, на западе может быть немного теплее.

В четверг погода снова изменится. Утром придет северо-атлантический циклон. Ночью еще ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью будет 2–7 градусов, у моря 10 градусов тепла. На востоке страны местами на поверхности почвы прогнозируют заморозки - 0–3 градуса ниже нуля. Утром на западе будет облачно, пройдут дожди, днем дождь ожидается в Жемайтии. Южный ветер принесет тепло, будет 12–17 градусов.

В пятницу циклон ударит с новой силой. По всей стране будут идти дожди. Ожидается сильный южный, юго-западный ветер. Ночь будет теплой, 7–12 градусов. Днем также будет теплее - 11–15 градусов тепла.

В субботу циклон все еще обусловит ветренную погоду с осадками.

В воскресенье уже будет суше, спокойнее и теплее.