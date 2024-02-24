Сын решает ребус счетов за электричество своих родителей: сидят в темноте, за что 500 евро?

В редакцию Delfi обратился Эдмундас (настоящее имя редакции известно), который сказал, что навестил родителей, которые в декабре заплатили за электричество около 80 евро, а в январе счет составил 550 евро.
"Я не знаю, куда обращаться и что делать. Сегодня ездил к родителям. Мой отец дальнобойщик, дома бывает несколько дней в месяц, мама бывает дома, но я знаю, что она экономит электричество – Боже упаси оставить вторую лампочку на кухне", – рассказал мужчина.
До этого мужчина не интересовался, как родители платят за электричество.
"Я никогда не вникал, сколько и как они платят. Сегодня я вернулся домой, а у мамы стресс. Я приехал около восьми вечера, она сидит в темноте. Пока выяснил, в чем дело: у меня у самого глаза на лоб полезли – 500 евро за электричество в январе. Как?", – рассказал Эдмундас.
Счет:
По его словам, в усадьбе есть гидрофор, холодильник, стиральная машина, бойлер для подогрева воды, которым практичски не пользуются.
"До этого счет был 80 евро, сейчас – 500. Это сложно понять", – заметил мужчина.
План компании Elektrum "Стабильный 36", две зоны, подписан договор в 2022 году, в начале января счетчик поменяли на "умный".
Эдмундас говорил с поставщиком услуги, понял, что могла закрасться ошибка, связанная с показаниями, но тариф еще какое-то время будет высоким. По данным читателя, дневной тариф - 70 центов, ночной – около 44 центов.
"Я знаю, что они экономили, но не знал, сколько платили. Оказывается, они все время столько платили", – сказал собеседник.
Тариф:
Представители Elektrum Lietuva сказали, что в 2023 году выписывали счета клиенту в зависимости от того, какое количество киловатт/часов он декларировал. Но в январе поменяли счетчик на "умный".
"И во время замены счетчика инженер ESO зафиксировал большое количество неучтенного электричества. Поэтому счет был по данным, которые представил инженер и по данным "умного" счетчика", – сказала пресс-секретарь Elektrum Lietuva Милда Басиёкене.
Она предполагает, что это основная причина такого счета.
"Скорее всего, клиент неправильно декларировал данные, указывал меньший расход, отсюда и такой счет в январе. Для уточнения показаний клиент должен обращаться в компанию ESO, которая располагает необходимой информацией", – сказала она и напомнила о возможности поменять счет.
"С нашей стороны мы предлагаем клиенту поменять план на новый. Январский счет связан с большим количеством неучтенного электричества и с повышением регулируемой государством части тарифа, – но если клиент поменяет договор, то будет платить меньше, ведь сейчас цены ниже, чем тогда, когда он подписал свой договор", – сказала Басиёкене.
Значит, большой счет за электричество мог появиться по трем причинам: высокая цена за 1 кВт/ч, возможно, неправильная декларация данных и повышение регулируемой государством части тарифа.
Эксперт по энергетике Мартинас Нагявичюс сказал в интервью Delfi, что потребители не должны бояться менять договоры, поскольку по действующим законам, это можно делать без всяких штрафов, кода только захочешь.
Delfi напоминает, что в 2022 году цены на электричество были очень высокими, сейчас тарифы намного ниже.