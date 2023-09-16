Сын потерял мать из-за коронавируса: суд присудил компенсацию

Компенсацию будет выплачивать Государственная больничная касса со специального счета, на котором аккумулируются взносы для возмещения ущерба в учреждениях здравоохранения.
Еще раньше суд присудил сыну погибшей женщины более 3 тысяч евро о возмещении материального вреда, но его иск о компенсации морального вреда был удовлетворен лишь частично (присуждено 5000 евро), поэтому Верховный суд Литвы, рассматривавший дело в кассационном порядке, решил, что судьи должны решить вопрос о возмещении материального вреда. возмещение морального вреда заново
Тогда комиссия по определению ущерба здоровью пациентов Минздрава решила, что сын, потерявший мать, не имеет права ни на материальный, ни на нематериальный ущерб - отмечено, что пациентка умерла из-за болезней сердца и дыхательной системы, из-за чего ее доставили в больницу. С иском не согласились и медики Вильнюсской городской клинической больницы.
Между тем, коллегия судей Апелляционного суда Литвы отметила, что пациент, который заразился коронавирусом в больнице и впоследствии умер, лечился в условиях пандемии, поэтому соблюдение правовых актов, регулирующих безопасность здоровья, было особенно важно.
"Материальное положение лица может служить основанием для корректировки (уменьшения) размера присуждаемой компенсации, но в этом случае причиненный ущерб не возмещается учреждением, его причинившим", – отметила судейская коллегия под председательством судьи Мариуса Байораса.
По мнению судей, при оказании медицинских услуг была нарушена важнейшая ценность - человеческая жизнь: "Кассационный суд, выступая за возмещение морального вреда в случаях гибели людей, указал, что каждая утрата сопровождается очень сложными, глубокими и трудными переживаниями. Потеряв близкого человека, человек теряет и прежние узы, которыми он был связан с умершим (отец, мать, ребенок)".
По данным дела установлено, что еще 3 апреля 2020 года жительницу Вильнюса госпитализировали в Вильнюсскую городскую клиническую больницу с подозрением на сепсис, она находилась на лечении в отделении реанимации больше недели. Примененное лечение прошло успешно, самочувствие пациента улучшалось, поэтому 11 апреля ее перевели в отделение внутренних болезней для дальнейшего лечения. Во время лечения в этом отделении состояние больной продолжало улучшаться. Однако 9 мая медики сообщили сыну женщины, что у нее диагностировано заболевание COVID-19, и ее перевели в клинику Сантарас Вильнюсской университетской больницы.
В этой клинике состояние женщины резко ухудшилось и 14 мая она умерла.
"В медицинском свидетельстве о смерти указано, что основным заболеванием, вызвавшим смерть, является Covid-19", – отметил в суде сын погибшей женщины, подчеркивая, что смерть его матери наступила не в результате предшествующих заболеваний, а именно вследствие коронавируса.
"Моя мама поступила в Вильнюсскую городскую клиническую больницу без заболевания COVID-19, этот факт ей подтвердили 3 и 8 апреля. Было проведено расследование, она заразилась коронавирусом именно в этой больнице, и это произошло потому, что в больнице не соблюдались существенные требования правовых актов, регулирующих безопасность здоровья", – рассказал подавший иск мужчина.
На основании поступивших из больницы документов суд установил, что женщина могла заразиться коронавирусом от другой пациентки, которую перевели в ту же палату из отделения нефрологии. Перед переводом этой пациентки врачи не провели ей ПЦР-тест.
"Несделанный тест на вирус перед переводом пациента в другое отделение мог стать причиной распространения вируса в отделении внутренних болезней", – отметили в суде. По мнению судей, тот факт, что еще один пациент, у которого была температура, жаловался на кашель, одышку, был госпитализирован в одну палату отделения внутренних болезней вместе с матерью истца, у которой не было никаких симптомов острого респираторного заболевания, позволяет сделать вывод, что были нарушены правила безопасности, изложенные в решении министра здравоохранения. Это и могло стать причиной заражения пациента вирусом COVID-19.
"Если бы выполнялись установленные министром требования, удалось бы избежать заражения пациента вирусом COVID-19 и, как следствие – смерти пациента", – подчеркнули в суде.
Истец просил присудить ему 15 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда. Сын погибшей женщины отметил, что смерть матери вызвала у него сильные душевные переживания – год назад он потерял брата, отец умер еще раньше, а мать была его единственной близкой родственницей.
"До карантина она (мама) была достаточно активной, вела нормальную социальную жизнь – сама ходила в магазины, общалась с друзьями, при необходимости пользовалась общественным транспортом, убиралась дома, кроме того, ежегодно ездила в санаторий в Друскининкай. Последний раз она была там перед поступлением в Вильнюсскую клиническую больницу, я оплачивал ее санаторное лечение", – отметил сын.
Судьи подчеркнули, что у сына были близкие отношения с матерью: "Истец заботился о здоровье и благополучии своей матери, а душевные переживания истца углубились тем, что истец уже потерял отца, недавно умер его брат, после смерти матери он остался без близких родственников. Хотя мать истца болела, смерть матери была неожиданной для истца, поскольку состояние здоровья матери в Вильнюсской клинической больнице до заражения коронавирусом улучшалось. В связи со смертью матери истец больше не сможет создать подобные отношения с другим человеком, эквивалентные утраченным отношениям между матерью и сыном".
Сыну, потерявшему мать, судья присудил 15 тысяч евро. Сумма компенсации морального вреда в евро является адекватной пережитым им негативным духовным переживаниям и соответствует принципам справедливости и разумности. "Запрашиваемая сумма не превышает суммы компенсации морального вреда, обычно определяемые судами в аналогичных ситуациях", – подчеркнул судья.