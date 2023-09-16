Сын потерял мать из-за коронавируса: суд присудил компенсацию

Между тем, коллегия судей Апелляционного суда Литвы отметила, что пациент, который заразился коронавирусом в больнице и впоследствии умер, лечился в условиях пандемии, поэтому соблюдение правовых актов, регулирующих безопасность здоровья, было особенно важно.

Тогда комиссия по определению ущерба здоровью пациентов Минздрава решила, что сын, потерявший мать, не имеет права ни на материальный, ни на нематериальный ущерб - отмечено, что пациентка умерла из-за болезней сердца и дыхательной системы, из-за чего ее доставили в больницу. С иском не согласились и медики Вильнюсской городской клинической больницы.

Еще раньше суд присудил сыну погибшей женщины более 3 тысяч евро о возмещении материального вреда, но его иск о компенсации морального вреда был удовлетворен лишь частично (присуждено 5000 евро), поэтому Верховный суд Литвы, рассматривавший дело в кассационном порядке, решил, что судьи должны решить вопрос о возмещении материального вреда. возмещение морального вреда заново

По данным дела установлено, что еще 3 апреля 2020 года жительницу Вильнюса госпитализировали в Вильнюсскую городскую клиническую больницу с подозрением на сепсис, она находилась на лечении в отделении реанимации больше недели. Примененное лечение прошло успешно, самочувствие пациента улучшалось, поэтому 11 апреля ее перевели в отделение внутренних болезней для дальнейшего лечения. Во время лечения в этом отделении состояние больной продолжало улучшаться. Однако 9 мая медики сообщили сыну женщины, что у нее диагностировано заболевание COVID-19 , и ее перевели в клинику Сантарас Вильнюсской университетской больницы.

По мнению судей, при оказании медицинских услуг была нарушена важнейшая ценность - человеческая жизнь: "Кассационный суд, выступая за возмещение морального вреда в случаях гибели людей, указал, что каждая утрата сопровождается очень сложными, глубокими и трудными переживаниями. Потеряв близкого человека, человек теряет и прежние узы, которыми он был связан с умершим (отец, мать, ребенок)".

"Материальное положение лица может служить основанием для корректировки (уменьшения) размера присуждаемой компенсации, но в этом случае причиненный ущерб не возмещается учреждением, его причинившим", – отметила судейская коллегия под председательством судьи Мариуса Байораса.

В этой клинике состояние женщины резко ухудшилось и 14 мая она умерла.

"В медицинском свидетельстве о смерти указано, что основным заболеванием, вызвавшим смерть, является Covid-19", – отметил в суде сын погибшей женщины, подчеркивая, что смерть его матери наступила не в результате предшествующих заболеваний, а именно вследствие коронавируса.

"Моя мама поступила в Вильнюсскую городскую клиническую больницу без заболевания COVID-19, этот факт ей подтвердили 3 и 8 апреля. Было проведено расследование, она заразилась коронавирусом именно в этой больнице, и это произошло потому, что в больнице не соблюдались существенные требования правовых актов, регулирующих безопасность здоровья", – рассказал подавший иск мужчина.

На основании поступивших из больницы документов суд установил, что женщина могла заразиться коронавирусом от другой пациентки, которую перевели в ту же палату из отделения нефрологии. Перед переводом этой пациентки врачи не провели ей ПЦР-тест.