В пятницу Константинопольский патриархат официально объявил решение по апелляции, которую подали священники Владимир Селявко, Виталиюс Моцкус, Виталис Даупарас, Гинтарас Сунгайла и Георгий Ананьев.

Глава православной епархии Литвы, митрополит Иннокентий освободил от занимаемой должности священника Виталиюса Моцкуса, а Сунгайла и Виталис Даупарас были не только уволены, но и отстранены от какого-либо активного служения в Церкви.

Священники сказали, что ушли с должностей, так как переживали конфликт совести, когда патриарх Русской Православной Церкви Кирилл поддерживает военное вторжение России в Украину, а противников Москвы в Украине называет "злыми силами", которые борются "с единством Руси".

Литовские православные священники обжаловали это решение у Константинопольского патриархата.

"После тщательного изучения соответствующих обстоятельств было установлено, с одной стороны, что эти дела были завершены перед церковной властью, наложившей эти наказания, а с другой стороны, что причины, по которым были наложены наказания, вовсе не вытекают из церковных критериев, но от оправданного сопротивления этих священнослужителей в войне на Украине. Поэтому, безвозвратно решая эти апелляционные ходатайства, Его Всесвятость рекомендовал Священному Синоду снять наложенное освобождение от священства и восстановить их в предыдущем церковном сане священства, о чём было принято единогласное решение", – сказано в сообщении синода.

Об этом решении на своей странице в фейсбуке сообщил один из священников - Сунгайла. "Я снова могу служить. Спустя многие месяцы нервотрепки и неизвестности, наконец-то, объявлено решение Вселенского патриарха", – писал он.

Литовская Православная Архиепископия не признает это решение. Извержение из священного сана является не дисциплинарным, а мистическим актом, он окончателен и бесповоротен. Согласно церковным канонам, извергнутые из священного сана клирики не подлежат восстановлению и рукоположению. Таким образом, бывшие священники Владимир Селявко, Виталий Моцкус, Виталий Даупарас, Гинтарас Сунгайла и Георгий Ананьев являются мирянами и останутся таковыми даже в том случае, если они дерзнут облачиться в церковные одеяния и «священнодействовать». У лишенного сана священника Таинства совершаться не могут.

Складывается впечатление, что информация, которая поступила на имя Святейшего Патриарха Варфоломея, не отличается ни полнотой, ни достоверностью, ни объективностью. Иначе чем объяснить содержащееся в Коммюнике утверждение, будто «причины, по которым были вынесены эти приговоры, были основаны абсолютно не на церковных критериях, а на справедливом несогласии вышеупомянутых клириков с войной в Украине». Это утверждение не соответствует истине.

Литовская Православная Архиепископия неоднократно подчеркивала, что церковный суд рассматривал деяния вышеупомянутых клириков исключительно в плоскости церковно-канонического права. Их антивоенная позиция никак не отразилась на принятом решении. Более того – отношение к войне на Украине бывших священников ничем не отличается от позиции Литовской Православной Церкви. Бывшим клирикам прекрасно известно, что Литовская Православная Церковь осудила агрессию и войну против Украины уже на следующий день после ее начала – 25 февраля 2022 года. Митрополит Иннокентий осудил войну и выразил несогласие с позицией Патриарха Кирилла в своих официальных заявлениях, сделанных в марте и апреле прошлого года. Эти заявления были замечены во всем православном мире. При этом церковный суд над клириками состоялся много позже – в конце июня 2022 года.

Нападение на Украину было осуждено на всех уровнях – священноначалия, духовенства и мирян. Соответствующие обращения с тысячами подписей были переданы президенту Литовской Республики. Полную поддержку позиции архиепископии выразило также Всеобщее собрание Литовской Православной Церкви.

Бывшие клирики были извергнуты из священного сана за совершения ряда тяжких церковных преступлений. Их деятельность была подробно рассмотрена церковным судом, который подтвердил факты попрания священнической присяги и клятвопреступления (25 правило Святых Апостолов), непослушания правящему архиерею и ведения публичной деятельности без благословения своего епископа (39 правило Святых Апостолов), сговора против своего епископа и собратьев-священнослужителей, а также разрушения церковного мира (18 правило IV Вселенского Собора и 34 правило V-VI Трулльского Собора), раскольнической деятельности, намерении и организации перехода в другую церковную юрисдикцию без благословения своего епископа (16 правило I Вселенского Собора), а также их участия в кампании по дискредитации Церкви и ее архиереев (55 правило Святых Апостолов), а также собратьев-священнослужителей. Каждый из пунктов этого списка подтвержден конкретными действиями и публичными высказываниями бывших клириков, а также свидетельскими показаниями.

Литовская Православная Церковь ежедневно возносит молитвы о прекращении войны в Украине, а также за страну нашу Литовскую, ее народ, власти и воинство.