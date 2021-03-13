"Эта история касается священника, который сейчас живет и служит в Вильнюсской архиепархии, он является ксендзом Тельшяйской епархии, а возможное преступление было совершено в Америке, в штате Мичиган, в Детройте", – сказал на пресс-конференции архиепископ Вильнюса Гинтарас Грушас.
По его словам, в отношении ксендза никакое расследование не было начато, но от работы он был отстранен. Срок служения по назначению епархии у Вольскиса истек 14 февраля 2019 года. В последнее время он без официального назначения служил в часовне Милости Господней.
По словам Грушаса, первые намеки на возможное преступление появились в минувший четверг, в пятницу информация появилась в СМИ.
"Говорят о суде, начавшемся в Детройте, обвиняемая сторона - приход, католическая школа, епархия Детройта и архиепископ Детройта, но в обвинении упоминается именно ксендз Вольскис, который там служил – речь идет о преступлении против малолетнего ребенка", – заметил он.
Инцидент, во время которого, возможно, пострадал 8-летний ребенок, произошел в 2010 году.
"Обвиняют в насилии, одурманивании с помощью лекарств, о таких действиях до четверга мы ничего не слышали. Утверждают, что это случилось в 2010 году, первая информация о преступлении в Детройте появилась в 2018 году", – сказал Грушас.
Заявил о нем сам возможно пострадавший юноша. Делом занимается американская правоохрана. Есть информация, что материалы в 2019 г. были переданы в прокуратуру. Грушас сказал, что встречался с Вольскисом, который сейчас активно не служит.
"Сегодня я встречался с ксендзом Вольскисом. Он свою вину отрицает, утверждает, что ничего подобного в его жизни с несовершеннолетними не было. Он пока отстранен от службы до конца расследования и судебных процессов. Это предприняли мы", – заметил архиепископ.
Он сказал, что у них нет данных о возможных подобных обвинениях в адрес Вольскиса в Вильнюсе и Тельшяй. Грушас повторил, что ксендз даже не фигурирует в судебном процессе как обвиняемый: "Семья судится с епархией Детройта".
По словам Грушаса, Вольскис служил в Лос-Анжелесе, Детройте, в Монреале (Канада). В 2014 г. он вернулся в Литву, служил в двух приходах Вильнюса, а с 2019 года был освобожден от службы из-за проблем со здоровьем, он живет в Вильнюсе.
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