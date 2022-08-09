— Спасибо всем, кто был с нами эти два дня. Спасибо всем, кто с нами эти два года. Спасибо тем, кто в белорусском движении уже годы и десятилетия. <…> По итогам вчерашней дискуссии и общественного мнения я приняла решение создать объединенный Кабинет, — заявила Тихановская. — Это коллективный исполнительный орган, который будет каждый день работать на главные цели — защищать независимость и суверенитет Республики Беларусь, представлять национальные интересы Беларуси, совершить фактическую деоккупацию нашей страны, восстановить конституционные законность и порядок, разработать и реализовать меры по пресечению незаконного удержания власти, обеспечить транзит власти от диктатуры к демократии, создать условия для проведения честных и свободных выборов, разрабатывать и исполнять решения, необходимые для достижения демократических перемен в Беларуси. И в результате этого должны быть освобождены все политзаключенные.

По правилам демократии и прозрачности, все кандидаты в кабинет должны пройти одобрение представительного органа, и я рассчитываю на Координационный совет.

— Но идет война, и наша страна под угрозой утраты суверенитета. И я согласна с Пал Палычем: время действовать. Поэтому первые ключевые кандидатуры я назначаю сейчас, сроком на шесть месяцев для последующего согласования их будущим представительным органом. И я рада объявить первых людей, которые готовы работать, усилить кабинет, и я хотела бы пригласить их на сцену, — сказала Светлана Тихановская.

Она назначила Павла Латушко представителем кабинета по транзиту власти.

— Создание Кабинета — это была основная инициатива BYPOL последних шести-семи месяцев. Мы сами собрались, сами придумали план. Нам не нужно ничье согласие. Мы хотим вернуться назад и победить этот режим, — сказал Азаров. — Мы распределим обязанности. Эта работа предстоит. Мы будем работать на благо Беларуси и, я думаю, мы победим.

Валерия Ковалевского назначили представителем по иностранным делам.

А Валерия Сахащика — представителем по обороне и нацбезопасности.

Сахащик обратился к белорусам как в стране, так и за рубежом, и к тем, кто носит погоны. И сразу сделал официальное заявление:

— Я никогда не интересовался политикой и не мечтал о карьере политика, как и большинство из присутствующих в здании. Не мы виноваты, что в нашей стране произошли события, на которые мы как порядочные люди отреагировали не так, как этого от нас ожидала власть, — сказал он и добавил, что видит Беларусь как парламентскую республику с четким разделением власти, системой сдержек и противовесов.

— Если кто-то ожидает, что я буду формировать хунту и начну строить сценарии захвата власти, я вас разочарую, у меня ничего такого в планах нет, — сказал он. — <…> Перейдем к тому, что мы имеем. Мы имеем несколько подразделений белорусов, которые воюют в Украине. Мы обзавелись разведкой, системой слежения и связи. Люди не представляют, как много белорусов, уехавших за границу, нам помогают.

Сахащик заявил, что силовой сценарий возможен. Он сказал, что общался с Зеноном Позняком. И сказал, что Зенон Станиславович присоединится к ним.

После представления членов кабинета Тихановская отметила, что «это наша общая команда».

— В случае моего отсутствия моими заместителями будут Павел Латушко и Валерий Ковалевский. Также в кабинете должны появиться представители по социальной политике, по экономике и финансам, по национальному возрождению. Кабинет может и будет расширяться. Мы не можем ждать, когда команда будет собрана полностью, и поэтому начинаем работу уже сейчас. Но нам нужны еще представители, менеджеры, коммуникаторы, поэтому присоединяйтесь к работе.

Тихановская также согласилась с тем, что кабинету нужно больше женских голосов.

— Дорогие белоруски, я надеюсь на вашу инициативу. Именно благодаря женщинам стали возможны перемены, — заключила она.

Напомним, создать правительство в первый день конференции предложили сразу несколько спикеров: Вадим Прокопьев, Павел Латушко, также ее поддержали и представитель BYPOL Александр Азаров, представитель движения «Супраціў» Дмитрий Щигельский. Эта идея бурно обсуждалась на форуме.

Между тем, Вадим Прокопьев предложил Тихановской не просто сформировать правительство, но также отстранить тех, кто «ответственен за провалы и нарушения». В случае согласия он предложил ей присягнуть на Конституции. Тихановская отказалась это делать.