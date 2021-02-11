Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 487, скончались 19 человек

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1679 человек.
За последние 14 дней заболеваемость коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составила 298 случаев.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 189 058 случаев COVID-19, 171 777 человек выздоровели, 11 096 человек все еще больны.
Департамент отмечает, что в четверг начал публиковать данные по новой методике. Количество болеющих разделено на декларируемое количество болеющих и статистическое число болеющих.
"Декларируемый больной – это лицо, у которого был подтвержден случай болезни, но больничная карточка еще не закрыта, завершение болезни не подтверждено врачом. Статистический больной – это лицо, у которого болезнь был подтверждена в течение последних 28 дней", – говорится в сообщении.
По сообщению ведомства, показатель статистически больных может быть более целесообразными при оценке уровня заболеваемости в популяции, поскольку среди количества декларируемых случаев могут быть те, когда человек не болеет активной формой COVID-19, но семейный врач не подтверждает завершения болезни по различным причинам.
За минувшие сутки первую дозу вакцины получили 4204 человека в Литве, вторую – 1486 человек.
В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 84 150 человек, двумя дозами – 51 844 человека.
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