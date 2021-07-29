Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве –380, фиксировалась одна смерть

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 91,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки выросла до 2,5%.

За минувшие сутки было сделано 6 444 молекулярных теста (ПЦР) и 7718 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 282 тыс. 39 человек, за сутки несколько выросло число все еще болеющих до 2 тыс. 345.

От коронавируса в Литве скончались 4413 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9026 смертей.