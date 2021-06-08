Она сказала, что является гражданкой Литвы, а ее муж гражданин ЕС. Женщина вышла замуж на немца, а живет с ним в Бельгии. Сейчас они вернулись в Литву больше чем на три месяца, поскольку находятся в отпуске по уходу за ребенком.

"Мы хотели привиться AstraZeneca, отстояли в живой очереди в Клайпеде, на проспекте Тайкос, 76, но нам отказали, поскольку мы не платили ОНЗ в Литве. Мы готовы были заплатить за вакцину и процедуру, но на, не дали этого сделать", – рассказала женщина.

По ее словам, чтобы привиться в Литве, надо декларировать здесь место жительства и получить форму S1.

"По данным служб, этот процесс займет больше 3 месяцев. У нас один выход – лететь назад в страну, где мы работаем, рисковать своим здоровьем во время полета, привиться, тестироваться, лететь назад и сидеть в изоляции. И так два раза. Где логика? Разве нельзя сделать исключение, ведь не хватает желающих прививаться вакциной AstraZeneca и после окончания срока действия вакцины ее уничтожают?", – удивлялась женщина.

Женщина просила объяснить, "почему лучше уничтожить вакцину, чем привить людей, которые ненадолго приехали в страну и хотят привиться, ведь они могут заразиться и заразить других?"

Представители Клайпедского центра вакцинации сказали, что за подробным комментарием надо обращаться в Минздрав Литвы.

Минздрав отметил, что привиться в Литве могут те иностранцы, у которых есть право на проживание стране.

"Приезжающие сюда туристы должны прививаться у себя на родине или в той стране, где они постоянно проживают. Граждане Литвы могут привиться только если они постоянно живут в Литве.

Граждане ЕС, у которых есть временный вид на жительство в стране, если приезжают сюда больше чем на 3 месяца, работают здесь, учатся, проходят стажировку и т.д. и члены их семей, могут прививаться в Литве", - сказано в ответе министерства.

Минздрав отметил, что в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией жителям Литвы и иностранцам рекомендуют воздержаться от ненужных поездок.

Изолироваться не надо только тем путешественникам, которые привиты двумя дозами зарегистрированной в ЕС вакцины.