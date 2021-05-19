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Президент Литвы Гитанас Науседа был привит первой дозой вакцины от коронавируса 22 марта, а его супруга Диана Науседене не привилась до сих пор, несмотря на то, что такая возможность у нее была. Пресс-служба президента информировала Delfi, что супруга президента намерена привиться в ближайшее время после консультации с семейным врачом.
Супруга президента Литвы от коронавируса еще не привилась
© DELFI / Domantas Pipas

В комментарии пресс-службы президента сказано, что 56-летняя Науседене вскоре сделает прививку. Подчеркивается, что супруга президента доверяет всем подтвержденным в ЕС вакцинам от COVID-19.

"Диана Науседене пока не прививалась, она сделает это в ближайшее время, согласовав время вакцинации с семейным врачом. Она доверяет всем зарегистрированным в ЕС и в Литве вакцинам от COVID-19", – сказано в ответе Delfi. Гитанас Науседа привился вакциной Vaxzevria (AstraZeneca).

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10 мая Минздрав Литвы сообщил о масштабной вакцинации общества, каждую неделю открывалась возможность для вакцинации определенных возрастных групп.

На этой неделе прививают жителей старше 45 лет.

Однако в некоторых муниципалитетах людей из этих групп начали прививать раньше.

С 24 мая планируется прививать жителей старше 35 лет.

Массовая вакцинация начнется с 31 мая 2021 года. Будут прививать жителей с 16 лет. В группе с 16 до 18 лет будут прививать только вакциной Pfizer.

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