В комментарии пресс-службы президента сказано, что 56-летняя Науседене вскоре сделает прививку. Подчеркивается, что супруга президента доверяет всем подтвержденным в ЕС вакцинам от COVID-19.
"Диана Науседене пока не прививалась, она сделает это в ближайшее время, согласовав время вакцинации с семейным врачом. Она доверяет всем зарегистрированным в ЕС и в Литве вакцинам от COVID-19", – сказано в ответе Delfi. Гитанас Науседа привился вакциной Vaxzevria (AstraZeneca).
10 мая Минздрав Литвы сообщил о масштабной вакцинации общества, каждую неделю открывалась возможность для вакцинации определенных возрастных групп.
На этой неделе прививают жителей старше 45 лет.
Однако в некоторых муниципалитетах людей из этих групп начали прививать раньше.
С 24 мая планируется прививать жителей старше 35 лет.
Массовая вакцинация начнется с 31 мая 2021 года. Будут прививать жителей с 16 лет. В группе с 16 до 18 лет будут прививать только вакциной Pfizer.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы изменило порядок, правила карантина меняются что ждет бизнес (20)
Правительство Литвы в среду решило вопрос...
Глава Минздрава Литвы: мы не хотим такого лета, какое было в прошлом году (4)
Правительство Литвы 19 мая решило ввести целый ряд...
По уровню заболеваемости коронавирусом Литва остается на втором месте - в чем причина (1)
По данным Европейского центра профилактики и контроля...
Правительство Литвы изменило условия общения жителей (15)
В среду правительство Литвы решало вопрос карантинных...
Супруга президента Литвы от коронавируса еще не привилась (13)
Президент Литвы Гитанас Науседа был привит первой...