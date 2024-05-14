2024.05.14 16:07

Супруга главы МИД Литвы прокомментировала слухи о разводе

 
ru.DELFI.lt
Austėja ir Gabrielius Landsbergiai
Austėja ir Gabrielius Landsbergiai
ФОТО: DELFI

В последнее время появились слухи о возможном разводе министра иностранных дел Литвы Гарбиэлюса Ландсбергиса с супругой Аустеей. Супруга министра прокомментировала эту информацию в эфире радиопередачи на ЛРТ.

Основательница сети детских садов Vaikystės sodas и школ им. Королевы Морты Ландсбергене на вопрос журналистки Немиры Пумприцкайте о кризисе в семье ответила, что она с мужем живет счастливо.

Информация о возможном кризисе в отношениях супругов появилась в парламенте.

Правда, Ландсбергене подтвердила, что купила недвижимость для отдыха семьи.

"У одних есть усадьба, где они чувствуют себя счастливыми, у нас тоже есть такое место, где мы можем отдыхать и быть самими собой", – сказала Ландсбергене.

Delfi напоминает, что Габриэлюс и Аустея Ландсбергисы поженились больше 20 лет назад. Габриэлюс познакомился с Аустеей, когда ему было 17 лет. Они поженились, когда Габриэлюсу исполнилось 18 (Аустее было 23 года).

Gabrielius ir Austėja Landsbergiai

В семье родились четверо детей: Аугустас, Вильгельмас, Морта и Гертруда.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии