2024.05.06 16:15

Суммы на счетах Успасских впечатляют: выделяется на фоне других членов Европарламента

 
ru.DELFI.lt
Viktoras Uspaskichas
Viktoras Uspaskichas
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

Европарламентарий Виктор Успасских указал, что ежегодно получает 3 млн. евро дополнительного дохода, связанного с деятельностью компании Edvervita. По данным обзора отдела Transparency International в ЕС, это почти треть от общей суммы дополнительных доходов, которые декларировали все европарламентарии (8,7 млн. евро).

Согласно обзору, 9 из 11 представителей Литвы в Европарламенте указали, что у них есть какая-то дополнительная деятельность (всего 31 вид разного рода деятельности). Одни занимают должности в политических организациях, работают в разных компаниях, обществах, ассоциациях, университетах.

"Сейчас каждый 4 европарламентарий получает деньги за деятельность за пределами ЕП, иногда они получают суммы, превышающие зарплату европарламентария. Важно сделать так, чтобы эти люди работали на благо общества, а не в своих личных интересах. Я надеюсь, что избранные в ЕП литовские политики будут активно участвовать в дискуссиях и поддержат инициативы, направленные на более жесткий контроль доходов от дополнительной деятельности", – сказала глава литовского отделения Transparency International Ингрида Калинаускене.

В обзоре сказано, что 2/3 всех европарламентариев (497 из 705) декларировали дополнительную деятельность, 1/5 из них – получала за нее деньги. Больше всего европарламентариев, за деньги или безвозмездно занимающихся дополнительной деятельностью, было из Австрии, Латвии, Люксембурга, Литвы и Бельгии.

В среднем за счет дополнительной деятельности больше всего зарабатывают литовские европарламентарии (из-за одного европарламентария), европарламентарии из Мальты, Греции, Венгрии и Словакии. Меньше всего дополнительно получают европарламентарии с Кипра, из Швеции и Нидерландов. 12 из 20 европарламентариев с самыми большими доходами получают за счет дополнительной деятельности больше, чем их зарплата в ЕП.

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