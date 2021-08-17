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Мариямпольский суд приговорил к аресту на 40 суток гражданина Узбекистана, который вез в своем автомобиле сбежавшего из Центра регистрации беженцев нелегального мигранта.
Marijampolės rajono apylinkės teismas
Marijampolės rajono apylinkės teismas
© DELFI / Rafael Achmedov

Суд принял решение 16 августа. Гражданин Узбекистана был заказан за перевозку нелегала (он намеревался вывезти его из Литвы).

Представитель суда Гедре Арбачаускайте сказала, что гражданин Узбекистана был задержан 5 августа, когда вез на автомобиле Mercedes-Benz нелегального мигранта.

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Машину остановила полиция Мариямпольского округа. Суд разрешил взять иностранца под стражу. Гражданин Узбекистана Б.С. получил рабочую визу в Латвии, он ехал транзитом через Литву.

Мужчина полностью признал свою вину.

В течение 14 дней осужденный может просить пересмотреть дело в суде.

Судья Вилма Гадишкене сказала, что наблюдается такая тенденция - появились люди, которые не прочь заработать на сложившейся в Литве ситуации с нелегальной миграцией – немало мигрантов любой ценой пытается попасть в Западную Европу.

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