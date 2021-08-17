Суд принял решение 16 августа. Гражданин Узбекистана был заказан за перевозку нелегала (он намеревался вывезти его из Литвы).

Представитель суда Гедре Арбачаускайте сказала, что гражданин Узбекистана был задержан 5 августа, когда вез на автомобиле Mercedes-Benz нелегального мигранта.

Машину остановила полиция Мариямпольского округа. Суд разрешил взять иностранца под стражу. Гражданин Узбекистана Б.С. получил рабочую визу в Латвии, он ехал транзитом через Литву.

Мужчина полностью признал свою вину.

В течение 14 дней осужденный может просить пересмотреть дело в суде.

Судья Вилма Гадишкене сказала, что наблюдается такая тенденция - появились люди, которые не прочь заработать на сложившейся в Литве ситуации с нелегальной миграцией – немало мигрантов любой ценой пытается попасть в Западную Европу.