Суд вынес вердикт: парад ЛГБТ в Каунасе состоится на аллее Лайсвес

Каунасская палата регионального окружного административного суда в пятницу сообщила, что муниципалитет должен согласовать этот маршрут шествия - на аллее Лайсвес. Суд констатировал, что муниципалитет не представил доказательства того, что такое шествие на аллее Лайсвес станет нарушением общественного порядка или представит какую-то опасность.
Муниципалитет в июне утверждал, что такое шествие на аллее Лайсвес вызовет непропорционально много неудобств, будет представлять опасность для людей. Кроме того, не завершены работы по реконструкции аллеи, а часть аллеи занимают летние кафе и террасы баров.
В суде муниципалитет указал, что в то же время на аллее Лайсвес будет проходить традиционное детское мероприятие "Здравствуй, сентябрь!", в котором примут участие около 6000 человек.
Позицию муниципалитета поддержала и полиция, заметив, что при таком большом количестве людей может образоваться затор.
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