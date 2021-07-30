Суд вынес вердикт: парад ЛГБТ в Каунасе состоится на аллее Лайсвес

Каунасская палата регионального окружного административного суда в пятницу сообщила, что муниципалитет должен согласовать этот маршрут шествия - на аллее Лайсвес. Суд констатировал, что муниципалитет не представил доказательства того, что такое шествие на аллее Лайсвес станет нарушением общественного порядка или представит какую-то опасность.

Муниципалитет в июне утверждал, что такое шествие на аллее Лайсвес вызовет непропорционально много неудобств, будет представлять опасность для людей. Кроме того, не завершены работы по реконструкции аллеи, а часть аллеи занимают летние кафе и террасы баров.

В суде муниципалитет указал, что в то же время на аллее Лайсвес будет проходить традиционное детское мероприятие "Здравствуй, сентябрь!", в котором примут участие около 6000 человек.

Позицию муниципалитета поддержала и полиция, заметив, что при таком большом количестве людей может образоваться затор.