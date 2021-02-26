Суд разрешил взять под арест одного из подозреваемых в деле Vaisingumo klinikа

"Пока мы не можем указать, о ком конкретно идет речь. Больше информации сможем предоставить после заседания суда", – сказала главный прокурор Клайпедской окружной прокуратуры Даля Поцене.

По ее словам, было проведено около 50 обысков, обнаружили 0,5 млн. евро наличными, задержаны 9 человек, в их числе – руководители, в общей сложности подозрения предъявлены 12 лицам.

По данным Центра регистра, акционеры Vaisingumo klinikа - Алге Овашкявиче, Виргиниюс Диржаускас, Альгирдас Усонис и Дов Фельдберг.

Финансового директора разрешили взять под стражу на 7 дней, прокуроры просили арестовать его на месяц.

Прокурор Линас Кяуракис указал, что подозреваемый может уничтожить важные доказательства или оказывать влияние на других лиц. Глава клиники Альгирдас Усонис также находится под подозрением, но об его аресте речь не идет.

"Он находится под подозрением, его обвиняют в преступлении по двум статьям уголовного кодекса. Усонис свою вину признает. Ему назначена письменная подписка о невыезде и изъятие документов", – сказал прокурор.

Delfi напоминает, что об этом расследовании стало известно 25 февраля.

Клиника на своем сайте сообщает, что это крупнейшая в Литве клиника, помогающая в решении вопросов бесплодия, в ней проводят больше всего процедур по искусственному оплодотворению. Клиника работает с 2000 года. Ее отделения открыты в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. Клинику возглавляет Усонис.

Как сообщила полиция, в рамках досудебного расследования были проведены обыски в помещениях предприятия в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, по месту жительства задержанных лиц, в их транспортных средствах.

В ходе обысков было найдено около 500 000 евро наличными, различные бухгалтерские документы, компьютерные файлы и др.

Как сообщает полиция, собранные данные позволяют подозревать, что, желая избежать уплаты налогов и действуя в соответствии с составленным заранее планом преступной деятельности, руководители этого предприятия указали ответственным работникам не включать в бухгалтерский учет часть полученных от клиентов доходов.