Суд отрицательно оценил публичную демонстрацию видео с изъятием ребенка в Паланге

"Это плохо, это надо оценить и это будут уроки на будущее, поскольку это не единичный случай, мы должны знать, что делать и в других случаях, мы должны видеть алгоритмы других ведомств, их работу", – сказала Жёбене.

Депутат Айдас Гентвилас поднимал вопрос возвращения доверия к службе, спрашивал, что для этого нужно - реформировать ее или вообще упразднить.

"Ему нужна любящая и заботливая мать, ему нужен любящий и заботливый отец", – согласилась с ней глава Государственной службы по правам ребенка и усыновлению Илма Скуодене.

"Основная мысль для родителей - как партнеры они расходятся навсегда, но как родители - никогда, они оба в ответе за ребенка", – сказала в четверг в парламенте контролер по правам ребенка Эдита Жёбене.

Видеть, как кричит ребенок, которого забирают у матери – нелегко. Это видео не оставило равнодушных. На него отреагировали политики, жители разделились на два лагеря, одни требуют судить таких специалистов, другие предлагают не спешить с оценкой.

"Что касается действий истца в отношении находящегося в сложной ситуации ребенка, то это вызвало дополнительное напряжение и страх, это повлияло на эмоциональное состояние ребенка, такое поведение матери противоречит интересам ребенка, это видно и по реакции ребенка, зафиксированной на видео", – цитировала она решение суда.

Скуодене сказала, что публичную демонстрацию этого видео в октябре оценил суд.

"Меня удивляют спрашивающие своей глупостью. Извините, что приходится выяснять отношения в таких случаях. Меня всегда злило, когда политики говорят, что-то оценивают, не зная ситуацию, ничего не понимая в том, что такое развитие ребенка, не зная, что значит безопасное окружение", – возмутился депутат Линас Слушнис.

"Пожалуйста, информируйте, был ли тщательно расследован этот случай в вашей службе, если да, к каким выводам вы пришли, были ли наказаны работники, какие были взыскания, отстранили ли их от работы", – спрашивал депутат Миндаугас Пуйдокас .

"Была ли возможность привезти мать с ребенком в Кризисный центр до выяснения всех обстоятельств?", – спрашивал депутат Робертас Шаркницкас.

"Всегда можно больше, с большим чувством, эмпатией, мы стремимся к этому", – ответила Скуодене.

Суд в 2022 году постановил, что мальчик должен жить с отцом. Скуодене повторила, что в данном случае изъятие ребенка было неизбежным.

"Если мать с ребенком прячется, меняет место жительства, ребенок не ходит в школу, не участвует в процессе обучения, не встречается с друзьями, не посещает кружок, подумайте, как должен себя чувствовать ребенок?", – сказала Скуодене.

В интернете предали огласке имена и фамилии работников службы по правам ребенка, которые участвовали в процедуре, им угрожают расправой.

"Жаль, когда люди не сдерживают свои эмоции и выражают злобу в разных комментариях, оскорбляя, унижая, угрожая. За это то же есть ответственность, об этом надо думать", – сказала Жёбене.

Однако президент критикует действия службы.