Суд отменил требования полиции по упразднению "радужного перехода"

"Суд отклонил претензии полиции к муниципалитету как необоснованные", – сообщает ЛЛГ.

Глава ЛЛГ Владимир Симонко сказал, что приветствует такое решение суда. По его словам, Вильнюс сейчас похож на другие европейские города, где такие переходы никому не мешают.

"В Рейкьявике в радужные цвета выкрашена целая улица", - напомнил он.

"Это победа в Вильнюсе", – прибавил Симонко.

Вильнюсская полиция в прошлом году обязала муниципалитет упразднить радужный переход. Муниципалитет не согласился и обратился в суд. Полиция обосновала свое требование тем, что переход - часть системы движения.