Суд оправдал мужчину, оставившего надписи на улице, где проживает Сквернялис

В среду Участковый суд Вильнюсского округа постановил, что бывший советник президента Дали Грибаускайте и бывший советник министра транспорта Рокаса Масюлиса Г. Вайткявичюс полностью оправдан по обвинениям в клевете и нарушении общественного порядка.

Суд постановил оправдать Г. Вайткявичюса как не совершившего действия, имеющие признаки преступления.

BNS напоминает, что в конце октября 2019 правительство выделило 300 тыс. евро дополнительных средств на приведение в порядок дорог Вильнюсского района, хотя это самоуправление не подавало конкретной заявки, не указывало и запрашиваемой суммы. Портал 15min.lt тогда сообщил, что вся эта сумма была направлена на асфальтирование участка улицы, на которой проживает премьер С. Сквернялис.

Главная комиссия по служебной этике остановила расследование, поскольку не нашла аргументов ни в пользу того, что С. Сквернялис вступил в конфликт частных и общественных интересов, ни против этого.

Асфальт ул. Упес в Вильнюсском районе был разрисован 10 июня прошлого года. На нем были оставлены надписи "дом вора" и "Сквернялис".

Мужчину, разрисовавшего дорожное полотно, на месте задержали сотрудники Департамента охраны руководства и передали его полиции.