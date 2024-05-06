2024.05.06 07:24

Стумбрасов подозревают в незаконном огораживании государственного леса

 
Томас Янонис
ru.DELFI.lt
Inga ir Aivaras Stumbrai
Inga ir Aivaras Stumbrai
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

На окраине Вильнюса, около Кайренского ботанического сада, сложилась внеочередная ситуация - инфлюэнсер Инга Стумбрене и ее супруг предприниматель Айварас Стумбрас увеличили свои владения за счет государственного леса. Расследование проводят Департамент охраны окружающей среды и Строительная инспекция.

Дом Стумбрасов стоит на окраине Вильнюса, на ул. Саману. Участок на равных правах принадлежит обоим супругам (размер участка 0,1000 га).

Участок дочери отстраненного с должности президента Роландаса Паксаса и ее мужа граничит с государственным лесом. По закону, лес - даже собственный - не должен быть огорожен, он должен быть доступным для всех. Здесь же лес не только огорожен, но и по периметру его обсадили туями. На огороженный участок никто, кроме Стумбрасов и их гостей, попасть не может.

В лесу также устроен домик на дереве, баскетбольная площадка и газон, что также является нарушением (уничтожение подлеска).

Инспекторы Департамента охраны окружающей среды подтвердили нарушения и начали расследование.

Представитель Государственной инспекции по планированию территорий и строительству Раса Кекштене сказала Delfi, что инспекция проведет проверку.

Журналист портала обращался за комментариями к Стумбрасам, но ответа не получил.

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