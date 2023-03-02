Стоящий в Вильнюсе танк появился на портале объявлений: в шутливой форме просят жертвовать для благородной цели

В объявлении есть вся необходимая информация - от года производства до размеров. Правда, объявление составлено в шутливом тоне, комплектация танка дополнена стиральной машиной и переносным туалетом.

"Продается танк T-72Б в практически отличном состоянии. Танк битый, но эксплуатировался недолго – был один хозяин, 71-летний мужчина, который очень заботился о транспортном средстве. Реально была лишь одна дальняя поездка от Белгорода до Дмитровки.

Пробег не скручен. Танк не тонул, хотя было дело, когда ехал через одну речку. Последняя страна регистрации – Россия, но в Литву импортирован через Украину. Участвовал в ДТП с Javelin, выстоял – Javelin ремонту не подлежит, а танк можно отремонтировать.

Техосмотр действителен до декабря 2023 года. Внутри – салон из черной кожи, три места. Все удобства – в комплектацию входит стиральная машина и переносной туалет (фотографии прилагаются). Прилагается фото после выхода из салона.

Багажника нет, но вещи можно перевозить, привязав сверху, пробовали не раз. Расход топлива немаленький, но можно оборудовать газ – могу помочь с контактами.

Достоинства: просторный салон, хорошая звукоизоляция, нет ключей, не надо менять шины, никогда не получите штраф за парковку, потому что нет дворников, за которые можно было положить квитанцию. Кстати, всегда будет бесплатное место для стоянки в Вильнюсе, в районе Жверинас, на ул. Героев Украины – там гарантийный салон. Во время отдыха на природе на дуло можно вешать гамак или сушить одежду. Двери открываются вверх. Есть два люка, круглых, без стекол.

Недостатки: нет усилителя руля, плохая передняя видимость, нет парктроников, нет кондиционеров. Поэтому больше подходит для езды в прохладное время – летом внутри жарко. Есть немного ржавчины, но ее можно снять. Правда, нет евростандарта – при пересечении границы всегда бывают проблемы с таможенниками. Нет подушек безопасности, но к комплекту прибавим 4 подушки из дома, очень мягкие.

Поверьте, это эксклюзивное транспортное средство, привлекает внимание на дороге. Внимание женщин гарантировано – я едва припарковался в центре Вильнюса, как сбежались пожилые дамы с красными гвоздиками. Даже мужчины мне несли цветы.

Увидеть танк можно в центре Вильнюса. Об осмотре договоритесь по номеру 1482. Принимаются только звонки, на "маяки" и смс-сообщения не отвечаю. Цена договорная", – сказано в объявлении.

Несмотря на шутливый тон, самая идея благородная – вписан номер телефона 1482, позвонив по нему можно поддержать Украину.

Эту идею помог осуществил портал Autoplius.lt, который дополнил объявление комментарием "Позвонив по этому номеру, вы пожертвуете 5€ фонду помощи Blue/Yellow".